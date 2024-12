Alice Venditti è la figlia dell’attore Francesco Venditti, figlio di Antonello e Simona Izzo. Intervistata da Monica Setta a “Generazione Z”, Alice Venditti si è raccontata a cuore aperto parlando del rapporto con la nonna Simona Izzo: “ha una memoria incredibile”. Poi Alice ha parlato della sua famiglia allargata, una famiglia impegnativa da cui ha cercato di assorbire il meglio: “devo dire che ho provato tutto quello che hanno fatto loro. Ho provato con il canto, col teatro, col cinema e col doppiaggio che è la strada che ho deciso di intraprendere e anche un pò con la scrittura. Devo dire che la cosa che mi ha stupita è che, nonostante io abbia provato tutto quello che loro hanno fatto, alla fine loro sono riusciti a darmi la capacità di mettere me stessa in tutto quello ho fatto”.

Rossella Erra, chi è: "In tv per caso dopo aver perso mamma"/ "Milly Carlucci il mio filo rosso"

Poi Alice parla della nonna Simona Izzo: “andavo in una scuola privata, in un ambiente con le suore, di mio ero molto chiusa e riservata. Ho imparato ad ammirarla un pò più avanti perchè mi sembrava tanta!”.

Alice Venditti e l’amore per la compagna Serena: il padre: “la bellezza la trova dove vuole”

La vita di Alice Venditti è stata sicuramente segnata da una famiglia importante ed impegnativa. La nipote di Simona Izzo ha parlato così della nonna: “lei ha un modo di fare talmente vero e schietto”. La giovane doppiatrice è felicemente innamorata di Serena, la compagna di vita che il padre Francesco Venditti ha definito “una figlia acquisita”. “Mi ha cambiata, lei è stata l’elemento che mi ha aiutato ad uscire dalla mia famiglia” – ha raccontato Alice che ha precisato – “la mia famiglia mi ha supportata sempre. Questa occasione è stata per me importante per capire cosa cercavo e volevo nella persona che ho vicino”.

Ricky Tognazzi, chi è il marito di Simona Izzo/ Il regista: "litighiamo su tutto, ma per questo ci amiamo"

Infine Alice ha parlato anche del nonno Antonello Venditti: “devo ammettere che crescendo ho cominciato ad apprezzarlo ancora di più. E’ una persona che deve avere stima di te”.