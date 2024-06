Chi è Andrei Ratiu/ Il terzino della Romania dai capelli blu è seguito da Real e Barcellona (18 giugno 2024)

EURO2024, STUPISCE ANDREI RATIU E I SUOI CAPELLI BLU DEDICATI A SONIC

La prima giornata di Euro2024 si concluderà oggi con le ultime due partite da disputare per il Gruppo F ma le sorprese e curiosità su questo torneo sono già tantissime e non basterebbero ore per raccontarle tutte. Nella giornata di ieri, però, ha colpito gli occhi degli appassionati la straordinaria vittoria per 3 a 0 della Romania sulla ben più favorita Ucraina messa alle corde da una prestazione pressoché perfetta degli uomini di Eduard Iordanescu. Tra le grandi prestazioni personali di Dennis Man e Nicolae Stanciu è emerso anche il terzino destro del Rayo Vallecano Andrei Ratiu che ha colpito tutti per la sua grande velocità e propensione offensiva ma anche per una capigliatura alquanto inusuale. Infatti, il calciatore rumeno si è presentato ad Euro2024 con i capelli tutti tinti di blu elettrico attirando anche la curiosità dei non appassionati che si sono soffermati sull’aspetto esteriore di Ratiu. Il blu dei capelli di Ratiu richiamano la sua grande velocità perché sono un omaggio al personaggio dei videogiochi giapponesi Sonic famoso – appunto – per la sua velocità.

EURO2024, CHI È ANDREI RATIU?

Oltre ad essersi mostrato come un personaggio che crea curiosità, però, Andrei Ratiu è anche un calciatore di tutto rispetto che ha spesso messo in difficoltà i migliori attaccanti della Liga tra cui Vinicius del Real Madrid che non è riuscito a superarlo nella sfida di campionato contro il Rayo Vallecano. Come già detto, la sua velocità è la caratteristica principale di quello che è un terzino di spinta e molto bravo in fase offensiva a sovrapporsi e raggiungere il fondo del campo per crossare il pallone. Su di lui, già prima di Euro2024, c’è l’interesse di Real Madrid e Barcellona che lo hanno potuto vedere da vicino e approfondire quelle che sono le caratteristiche del terzino del Rayo Vallecano. Il 3 a 0 contro l’Ucraina ha fatto vedere a tutto il mondo la qualità di questa Romania che potrebbe davvero essere la sorpresa di Euro2024 e mettere in mostra giocatore giovani ed interessanti come lo stesso Andrei Ratiu o Dennis Man e Radu Dragusin.











