Diretta Romania Ucraina/ Streaming video tv: Rebrov favorito nel suo esordio (Europei 2024, 17 giugno)

DIRETTA ROMANIA UCRAINA: SFIDA TUTTA DA VIVERE!

Il lunedì 17 giugno degli Europei 2024 si apre, alle ore 15:00 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, con la diretta di Romania Ucraina: è anche la partita che inaugura il gruppo E, “capitanato” dal Belgio ma con queste due nazionali che vanno alla ricerca della qualificazione agli ottavi. Certamente l’Ucraina ha qualcosa in più: vero che la nazionale di Sergiy Rebrov si è qualificata attraverso i playoff ma era in un girone con Inghilterra e Italia, dunque tutto sommato ha fatto il suo e adesso ha davvero tutto per prendersi la seconda posizione, se non addirittura la prima, e poi giocare il ruolo della temibile outsider.

RISULTATI EUROPEI 2024 CLASSIFICHE GIRONI C, D/ Diretta gol live score: super Bellingham! (16 giugno)

La Romania chiaramente parte leggermente sotto traccia: una nazionale che ha certamente talento ma che non è ancora riuscito a esprimerlo al massimo, ci sono elementi giovani e alcuni anche ben conosciuti nei nostri campionati, potrebbe non essere sufficiente per andare agli ottavi ma un terzo posto utile per proseguire la corsa ci sta tutto, almeno nelle previsioni sulla carta. Adesso prendiamoci del tempo per iniziare a capire in che modo potrebbero andare le cose in campo: aspettando che la diretta di Romania Ucraina prenda il via, possiamo fare la nostra considerazione sulle scelte dei due CT nella partita degli Europei 2024, andandone a leggere insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Serbia Inghilterra (risultato finale 0-1): Kane salva su Birmancevic! (Europei 2024, 16 giugno)

DIRETTA ROMANIA UCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Romania Ucraina apre la giornata di lunedì e dunque non godrà di una messa in onda in chiaro: per assistere alla partita degli Europei 2024 avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare e come sempre i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (numeri 201 e 202 del decoder), affiancati da Sky Sport 251 e Sky Sport 4K qualora sia a disposizione. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video di Romania Ucraina, potrete attivare senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go ma in aggiunta questo match sarà fruibile anche sulla piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

Diretta/ Slovenia Danimarca (risultato finale 1-1) streaming: Janza pareggia! (Europei 2024, 16 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI ROMANIA UCRAINA

Per la diretta Romania Ucraina possiamo pensare che Edward Iordanescu metta in campo un 4-1-4-1 molto simile a quello dell’ultima amichevole, a dire il vero molto modesta. Moldovan è favorito per la porta, davanti a lui ci sarà sicuramente Dragusin che potrebbe operare con Racovitan e poi ecco Mogos e Olaru in qualità di terzini; Sut il giocatore davanti alla difesa con Marius Marin come alternativa, Ianis Hagi e Cicaldau, oppure Stanciu, sulla trequarti in compagnia degli esterni che saranno due tra Sorescu, Florentin Coman, Man e Mihaila, George Puscas o Birligea come prima punta.

Nell’Ucraina invece Sergiy Rebrov si affida al 4-3-3: c’è Lunin favorito su Trubin tra i pali, Zabarnyi e Matvienko centrali con Konoplya terzino destro e Mykolenko sull’altro versante, c’è ovviamente Stepanenko a fare il perno a centrocampo con Malinovskyi in ballottaggio con Sudakov e Shaparenko per la mezzala. Davvero interessanti i testa a testa per il tridente: giocatori come Dovbyk e Yarmolenko sono titolari aggiunti ma Tsygankov e Yaremchuk hanno tutto per iniziare la partita degli Europei 2024, l’unico attualmente certo del posto sembra essere Mudryk che giocherà sulla corsia sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO ROMANIA UCRAINA

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Romania Ucraina indicano nella nazionale ex sovietica la favorita: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,97 volte quello che avrete messo sul tavolo, per contro siamo ad un valore corrispondente a 4,50 volte per il successo della Romania (segno 1) e infine l’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita pari a 3,40 volte quello che sarà l’importo investito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA