CHI È ANNA CEROLI? LA SORELLA: “NON SAPEVO COME DIRLO A PAPA’ E…”

Chi è Anna Ceroli, la sorella morta di Asia Argento? Torna l’appuntamento settimanale con “Verissimo” questo pomeriggio e nella puntata del sabato che ci accingiamo a vedere ci sarà il gradito ritorno negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin della 49enne attrice e regista che, come già accaduto nel corso delle precedenti ospitate, si racconterà a 360 gradi parlando dei prossimi impegni professionali, del percorso interiore e di sobrietà che ha intrapreso da qualche tempo e pure dei dolori che hanno costellato la sua vita in anni recenti come in passato. È il caso, infatti, della perdita della sorellastra quasi trent’anni fa: ma chi è Anna Ceroli, la sorella morta di Asia Argento, e cosa sappiamo di questa tragedia?

Per raccontare la breve e sfortunata vicenda terrena della ragazza, scomparsa a soli 22 anni, e scoprire chi è Anna Ceroli, la sorella morta di Asia Argento, dobbiamo parlare della famiglia allargata dell’attrice: infatti, se papà Dario Argento aveva avuto la primogenita Fiore dalla relazione con Marisa Casale, la madre Daria Nicolodi aveva avuto un’altra figlia prima di Asia, vale a dire quell’Anna nata nel giugno del 1972 dalla storia d’amore con lo scultore e scenografo abruzzese Mario Ceroli: la ragazza, come detto, fu coinvolta nel 1994 in un incidente stradale in motorino che le risultò fatale e gettò nella disperazione la famiglia. “È stata scelta per essere uno spirito superiore che circonda coloro che la amano” aveva detto di lei la sorellastra Asia ricordandola in uno dei vari post che ha dedicato a lei.

SORELLASTRA DI ASIA ARGENTO: “IL NOSTRO ANGELO PROTETTORE, DOPO ANNI…”

Nel racconto di chi è Anna Ceroli, la sorella morta di Asia Argento, si inserisce anche Fiore, la primogenita di Dario, e colei che aveva saputo in anticipo del tragico incidente: ospite proprio a “Verissimo”, la donna aveva rivelato che si trovava da sola in casa quando aveva avuto la notizia della morte di Anna. “Non sapevo come dirlo ai miei genitori, che parole usare” aveva aggiunto Fiore, costretta a dire la verità innanzitutto a papà Dario che, come lei ricorda, rimase di marmo e “si chiuse nella sua stanza fino al giorno dopo”. Come rivelato in seguito da Asia, sarà la sua sorella maggiore a portare per anni il peso di quel lutto, con un papà che patì molto quel dolore e una madre invece assente.

“È qualcosa che ancora oggi fatico a comprendere” aveva raccontato l’attrice e regista a proposito di quel dramma, vissuto quando aveva solo 19 anni: ricordando chi è Anna Ceroli, la sorella morta di Asia Argento, infatti la diretta interessata aveva confessato proprio alla Toffanin che lei e Fiore sono “rimaste sotto shock per mesi, in quell’occasione i nostri genitori non avevano saputo proteggerci… Forse non sapevano proteggersi neanche loro stessi e quindi ci hanno abbandonato a noi stesse”. Infatti per la futura attrice e regista, la morte improvvisa di Anna, strappata via da un incidente stradale, “è stata una cosa inimmaginabile” anche perché Anna, pur se più grande di lei di soli tre anni e ancora molto giovane, rappresentava una sorta di mamma per Asia. Anche per questo motivo, quando nel 2001 è diventata mamma di Anna Lou Castoldi, nata dall’amore con Morgan, aveva deciso di chiamarla come la sorellastra. “Lei è un po’ il nostro angelo protettore, è come se ci proteggesse tutte e due (…) Ora, dopo tanti anni, ho accettato questa perdita e sento la sua presenza, aleggia come uno spirito, forse un ideale. Sento che anche lei è più in pace”.