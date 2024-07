In una estate 2024 mai così calda, il nuovo singolo “30 gradi” di Anna Pepe calza a pennello! La rapper italiana è tra le regine incontrastate dell’estate con il brano “30°” tra i brani più ascoltati, trasmessi e condivisi sui social. Un successo straordinario per la voce di Bando che ha soli 20 anni può contare su tantissimi disco d’oro e di platino e un disco d’esordio che ha debuttato direttamente alla numero uno della hit parade. Un album importante che ha visto la rapper di La Spezia collaborare e duettare con mostri sacri della musica rap come Sfera Ebbasta, Lazza e Guè.

Nata e cresciuta a La Spezia, Anna ha sempre sognato di andarsene via come ha rivelato dalle pagine di Vanity Fair: “la mia missione era andarmene da La Spezia, una realtà relativamente piccola, in cui non mi sentivo rappresentata. La provincia, qui, non ha molti sbocchi per passioni come la mia: volevo trasferirmi altrove, la passione salva”. Il suo sogno di fare la cantante ha attirato parecchia invidia: “c’è gente che ti spinge in basso, che non vuole vederti volare. Già solo voler fare la cantante è un sogno ambizioso”. Ancora di più se questa ragazza sognava di fare rap!

Anna Pepe: “il rap? Non ha generi e chiunque può farlo”

Sognare è da tutti, ma realizzare il proprio sogno no. Anna Pepe, invece, ci è riuscita e il suo sogno non era affatto semplice visto che il suo desiderio era diventare una rapper. “Una ragazza che voleva fare rap, in un momento in cui il “rap femminile”, qui da noi, non era mainstream come ora. La gente della mia città mi prendeva in giro, ma mi sono ripresa la mia rivincita: guardavo già altrove, sapevo che prima o poi mi avrebbero apprezzata” – ha raccontato Anna Pepe che alla fine è riuscita nel suo intento. Parlando proprio della musica rap ha sottolineato: “chiunque può farlo, vince solo il più bravo”.

Lei è la prima donna rapper di successo grazie anche alla super hit Bando con cui ha infranto record su record conquistando le classifiche di vendita e streaming. Un successo arrivato a sorpresa: “era un pezzo con cui mi aspettavo di fare poche migliaia di views su TikTok, invece diventò virale”.