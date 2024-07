C’è anche la giovane Anna tra le protagoniste di Battiti Live 2024. La rapper spezzina sta macinando numeri da urlo tra social e piattaforme digitali ed è considerata una delle artiste più promettenti del momento. Classe 2003, Anna vanta milioni di follower tra Instagram e TikTok e si avvicina alla musica grazie ai suoi genitori e in particolare al padre, grande appassionato di vinili. Tra musica rap e cultura urban americana, la giovane artista ha presto trovato la sua strada, con il suo stile diretto e graffiante.

Con Bando assapora per la prima volta il gusto del successo, sancito dal disco di Platino e da grandi collaborazioni, tra cui il featuring con Lazza. Con “Bando”, Anna diventa la più giovane artista italiana a conquistare la classifica FIMI dei singoli più venduti, macinando numeri pazzeschi. Emergere, però, non è stato facile: “È stata dura perché è pieno di invidie, di gente che ti spinge in basso, che non vuole vederti volare. – ha raccontato – Già solo voler fare la cantante è un sogno ambizioso. Figurarsi una ragazza che voleva fare rap, in un momento in cui il “rap femminile”, qui da noi, non era mainstream come ora.”

Da Capo Plaza a Tony Effe, tutti i featuring di Anna: così è diventata “grande”

Così la sua canzone più famosa finisce su Apple Music e Shazam tra i brani più ascoltati e scaricati dai fan, dando il via a molti altri successi che l’hanno portata alla firma con Universal Music. Le collaborazioni con Sfera Ebbasta e Rhove, e l’uscita del suo primo album con i featuring con Guè, Tony Boy, Artie 5ive, Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Tony Effe e molti altri, lanciano Anna verso nuovi traguardi.

Tutti i singoli usciti nel 2024, che di fatto anticipano l’album, hanno spianato la strada per la ventenne ligure, oggi sempre più lontana da quella adolescente cresciuta a La Spezia. “La mia missione era andarmene da La Spezia, una realtà relativamente piccola, in cui non mi sentivo rappresentata. La provincia, qui, non ha molti sbocchi per passioni come la mia: volevo trasferirmi altrove, la passione salva”, ha detto in una bella intervista rilasciata a Vanity Fair parlando dell’album Vera baddie.