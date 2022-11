Chi è Antonietta Messina, finale Tu si que vales 2022/ La lotta contro la malattia

Antonietta Messina, Finale Tu si que vales 2022: il racconto della malattia e il suo talento

Antonietta Messina è andata direttamente in finale a Tu si que vales pronta a tentare il tutto per tutto per ottenere il trionfo. La donna di 59 anni e originaria della Capitale si è presentata timidamente sul palco nel corso del sesto appuntamento con il talent show. La donna ha commosso tutti ancor prima di iniziare con la sua rappresentazione artistica; ha infatti dichiarato di aver lottato e sperato molto al pensiero di poter calcare questo palco, considerato già una vittoria visto il momento difficile che la condiziona. Infatti, ha raccontato di combattere ancora oggi per una malattia molto dura che quando sembrava ormai svanita è riapparsa dopo più di dieci anni. Si è poi esibita lasciandosi trasportare dal celebre capolavoro La Vita, cantando in maniera magistrale e lasciando di stucco pubblico e giuria.

Tu si que vales 2022, finale/ Diretta e vincitore: emozioni con Belen Rodriguez...

In particolare, Sabrina Ferilli si è liberata in un sentito pianto d’emozione nel corso dell’esibizione canora, mentre al termine Belen si è sentita in dovere di offrire un caloroso abbraccio alla donna. Altrettanto colpita è risultata Maria De Filippi che le ha addirittura chiesto di cantare un’altra canzone a cappella. Antonietta è letteralmente impazzita di gioia alla richiesta della presentatrice e giurata e si è nuovamente cimentata nel dimostrate le sue ineccepibili qualità canore ottenendo nuovamente applausi e sentita approvazione da parte degli spettatori in studio.

Trygve Wakensha, chi è il finalista Tu si que vales 2022/ Tra l'esilarante e il comico

La commozione di Antonietta Messina

Alle votazioni del pubblico Antonietta Messina si è aggiudicata l’accesso diretto alla finale di Tu si que vales 2022 commuovendosi in maniera piuttosto evidente. La qualità dell’appuntamento conclusivo è indubbia visto lo spessore qualitativo dei concorrenti pronti a contendersi il trionfo. Antonietta però ha dalla sua una storia di vita molto importante accompagnata da un talento assolutamente naturale ed esperto. Tali valori possono rappresentare un valore aggiunto per sbaragliare la concorrenza e lanciare un bellissimo messaggio di speranza grazie ad una vittoria. Anche sui vari canali social molti sono speranzosi in merito all’esito della finale; Antonietta è infatti tra i concorrenti preferiti di questa edizione e il tifo per lei è piuttosto corposo.

James, chi è il finalista di Tu si que vales 2022/ Il mentalismo e le sue doti

Chiaramente, molti sono concordi nel considerare la donna decisamente più sfavorita rispetto ad atleti e professionisti più giovani. La storia difficile e il passato tormentato non possono infatti essere le uniche carte da giocare per ottenere il trionfo, ma secondo il parere di molti le doti canore della donna non sono affatto scontate soprattutto considerata l’età e i trascorsi.

Il video con un’esibizione di Antonietta Messina a Tu si que vales 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA