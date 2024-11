Vincitore Tu sì que vales 2024: chi sono i finalisti

Oggi, sabato 16 novembre 2024, in prima serata, va in onda la finalissima di Tu sì que vales 2024 al termine della quale sarà eletto il vincitore assoluto dell’undicesima edizione del talent show di canale 5. Sono diversi gli artisti che, attraverso le loro esibizioni, hanno conquistato il pubblico e la giuria approdando in finale. A decretare il vincitore sarà il pubblico che potrà esprimere la propria preferenze attraverso il televoto, ma chi sono i finalisti? Acrobati, atleti e artisti di vario tipo si sfideranno in diretta per portare a casa non solo la vittoria, ma anche il montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro.

I finalisti di tu sì que vales 2024 sono: Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi; lo strongman Emanuele Condoleo; gli atleti di parkour Ruben e Ivan; gli acrobati Hakuna Matata; il duo di acrobati Sebas e Sonia; Vlad e Sergey pole dancers; i ballerini della compagnia Colombia Salsa Style; l’acrobata Marceau Bidal; gli atleti di arti marziali Ssaulabi; i comici Les Expirés.

Vincitore Tu sì que vales 2024: i favoriti

Per scoprire il nome del vincitore di Tu sì que vales 2024 sarà necessario aspettare la fine della finale ma è già possibile fare un pronostico. Tra i favoriti si piazzano sicuramente gli Hakuna Matata, un quartetto di ragazzi di Dar es Salaam, in Tanzania. Gli Hakuna Matata hanno conquistato la finale con un’esibizione basata sulla forza e sull’equilibrio. Con una serie di evoluzioni a corpo libero dal grande impatto visivo senza alcun tipo di protezione hanno strappato il biglietto per la finale senza grandi sforzi.

Occhio anche agli acrobati aerei Vlad e Sergej che hanno utilizzato ogni muscolo del corpo per volteggiare su un palo sospeso scatenando l’entusiasmo di Sabrina Ferilli che ha trascinato la giuria popolare, che ha regalato ai due acrobati il 100% che gli è valso la finale. Tra i due ci sarà il vincitore?

