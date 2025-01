Tutto su Antonio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i cavalieri del trono over di Uomini e donne che, nelle ultime settimane hanno raggiunto più volte il centro dello studio, c’è Antonio che ha cominciato ad uscire con Gemma Galgani dopo la fine della frequentazione di quest’ultima con Fabio Cannone. Antonio è un signore elegante che si è fatto notare per i modi composti e la frequentazione proprio con la dama di Torino. Ha 71 anni è vedovo, papà di due figli e nonno di cinque nipoti. Antonio ha una vita piena ma ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne per provare a cercare una donna con cui cominciare una storia.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 16 gennaio 2025/ Esterne di Martina, Ciro la spiazza: "Sono innamorato"

Antonio ha manifestato immediatamente un interesse per Gemma Galgani difendendola anche con Tina Cipollari. Durante il confronto al centro dello studio con Gemma, infatti, il cavaliere ha rimproverato Tina Cipollari per i suoi modi duri e le critiche nei confronti di Gemma.

Antonio conquista Gemma Galgani?

Conquistare il cuore di Gemma Galgani, per Antonio, potrebbe essere più difficile del previsto. Dopo le delusioni passate, la dama di Torino ha deciso di non tuffarsi a capofitto in una frequentazione non chiudendo la porta ad altre persone concedendo l’esclusiva dopo pochi appuntamenti. Nonostante, dunque, l’interesse per Antonio, Gemma ha accettato l’invito di Renato, un altro cavaliere del trono over che ha invitato la dama ad uscire trascorrendo con lei una piacevole serata.

Tina Cipollari: "Matrimonio dopo il trono a Uomini e Donne? Ecco come lo organizzerei"/ "Il sess*? Per me…"

Tra Gemma e Renato, infatti, c’è stato un bacio e la dama ha ammesso di essere molto interessata a lui. Come finirà, dunque, la frequentazione con Antonio? Per il momento, Gemma non si sbilancia preferendo non illudersi e continuare a conoscere anche Renato con cui è anche scattato un bacio.