Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato Angelina Mango: il ‘raro’ video insieme conquista i fan/ “Che amore…”

Angelina Mango è la star del momento, è i meriti non sarebbe nemmeno il caso di sottolinearli data la loro evidenza. Dai recenti traguardi artistici passano per la notizia curiosa raccontata oggi, cioè della scelta di piazzare il suo brano “La Noia” come traccia per l’esame di Maturità 2024 a San Marino. A prendersi la scena nelle ultime ore è però una curiosità di cronaca rosa che riguarda Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango.

Come racconta Today, Angelina Mango ha pubblicato alcune ore fa un video in compagnia del suo fidanzato Antonio Cirigliano. Un ‘evento raro’ a detta di molti dato che la cantante non si è mai dilungata nel raccontare o ostentare la sua realtà sentimentale. La clip in questione postata su Tik Tok ha avuto finalità prettamente ludiche; i due si divertono sulle note de “Gli ostacoli del cuore” di Elisa in versione remix cimentandosi in un arduo e simpatico lip-sync.

Angelina Mango, tutti ‘innamorati’ del fidanzato Antonio Cirigliano dopo il video postato su Tik Tok

Neanche a dirlo, il video postato sui social da Angelina Mango con il fidanzato Antonio Cirigliano ha letteralmente conquistato fan e curiosi. In poche ore – come racconta Today – la clip ha superato il milione di visualizzazioni ma da mettere in evidenza sono gli innumerevoli commenti arrivati sotto il post. Migliaia di fan si sono lasciati andare in commenti al miele, apprezzamenti e considerazioni divertite; in particolare, molti hanno posto l’accento sulla bellezza del loro rapporto. “Voglio un ragazzo che mi guardi come Antonio guarda Angelina”, e ancora: “Che carino lui, come la guarda…”. Questi alcuni dei commenti riportati dal portale, come anche: “Antonio che asseconda la tua sconnessione e non scappa è una vera dimostrazione d’amore”.











