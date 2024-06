Angelina Mango, ‘La Noia’ scelta come traccia della Maturità 2024 a San Marino/ Focus sulla creatività

E’ stato senza dubbio un anno d’oro per Angelina Mango; dalla vittoria ad Amici di Maria De Filippi al successo a Sanremo 2024, passando per l’esperienza positiva all’Eurovision Song Contest 2024. La giovane cantante forse non si aspettava un’ascesa così poderosa nell’arco di pochi mesi; e di certo non aveva messo in preventivo di diventare protagonista anche per la Maturità 2024 a San Marino.

Come racconta il portale Orizzonte Scuola, Angelina Mango e la canzone La Noia sono state inserite come traccia della Maturità 2024 a San Marino. Certamente un’alternativa originali per gli studenti dell’unica scuola secondaria superiore della Repubblica e che, in qualità di testo argomentativo nella tipologia B, ha offerto diversi spunti di interesse ai ragazzi sul tema della noia e della creatività.

Maturità 2024 a San Marino: le tracce alternative a “La Noia” di Angelina Mango

Come racconta il portale, gli studenti di San Marino hanno potuto analizzare, avendolo tra i documenti, il testo integrale de La Noia di Angelina Mango per la Maturità 2024 a San Marino. Tra le righe, l’antifona che avrebbe dovuto ispirare la scrittura era proprio la condizione giovanile con annesse riflessioni più generali sul senso della vita. Per le altre tracce, la tipologia A – ovvero l’analisi del testo – è stata incentrata sulla poesia “Romagna” di Giovanni Pascoli, in alternativa a “La ragazza di Buba” di Carlo Cassola. La scienza è stata invece al centro della tipologia B – in alternativa appunto al testo del La Noia di Angelina Mango – e infine, la tipologia C dell’esame di Maturità 2024 a San Marino ha proposto agli studenti la poesia “Aspetta la tua impronta” di Maria Luisa Spaziani, per il tema dell’indifferenza.











