CHI E’ LUIGI BORGHESE? LA MALATTIA: “ERAVAMO SEPARATI MA DECISI CHE…”

Chi è Luigi Borghese e com’è morto l’ex marito di Barbara Bouchet? Questo pomeriggio, nel primo dei due oramai consueti appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, nel salotto televisivo più in vista di Canale 5 ci sarà una inedita ed esclusiva doppia intervista a due attrici molto amate dal pubblico nostrano, oltre che legate da un forte rapporto d’amicizia, e i cui destini si sono incrociati, vale a dire l’81enne ex ballerina tedesca naturalizzata italiana, nata come Barbara Gutscher, e la 74enne Corinne Cléry, attrice teatrale e televisiva francese. E, in attesa di ascoltare il racconto di vita e artistico delle due donne, accendiamo i riflettori su uno dei compagni della prima e scopriamo chi è Luigi Borghese e alcuni dettagli della loro storia d’amore.

Per raccontare chi è Luigi Borghese e com’è morto l’ex marito di Barbara Bouchet possiamo partire dalla carriera artistica e cinematografica del primo: classe 1936 e originario di Napoli, Borghese è stato il grande amore della vita della madre di Massimiliano e del più noto Alessandro, chef diventato oramai una stella della tv e apprezzato conduttore, ma appunto anche il padre dei loro due figli. La loro love story, cominciata nei lontani Anni Settanta e che ha visto Bouchet e Borghese convolare a nozze nel 1974, è durata fino al 2006 dieci anni prima che l’istrionico imprenditore del mondo dello spettacolo, per un periodo, pure produttore cinematografico scomparisse prematuramente a causa di una malattia.

EX MARITO DI BARBARA BOUCHET: “HO VOLUTO I MIEI FIGLI VICINI A LUI”

Infatti, parlando del matrimonio di Barbara Bouchet e di chi è Luigi Borghese, va ricordato che la coppia si era detta addio, pur senza rancori, nel 2006 ma che l’attrice era stata accanto al suo ex partner quando aveva avuto la terribile diagnosi di leucemia, la patologia che l’avrebbe portato poi alla morte nel 2016. Ricordando quel difficile periodo e il suo lungo legame con l’imprenditore che aveva cominciato, da giovane, a lavorare come venditore porta a porta per poi diventare produttore cinematografico di pellicole di successo del filone della commedia sexy all’italiana, la Bouchet così si era espressa durante una vecchia ospitata a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone: “L’ho curato in tutte le sue malattie e gli sono rimasta vicino fino alla fine (…) E questo anche se ci siamo separati e non vivevamo più insieme”.

All’indomani della scomparsa del padre e dell’uomo che era rimasto accanto a sua madre per più di trent’anni, le parole di commiato del figlio Alessandro dicevano molto di chi è Luigi Borghese e cos’ha rappresentato per Barbara Bouchet e la sua famiglia, aldilà della loro separazione. Infatti tutti si sono stretti attorno a Borghese: ed è ancora l’attrice a fornire dei dettagli della scoperta della leucemia. “Quando (ha ricevuto la diagnosi, ho visto io il referto e gliel’ho nascosto: poi mostro figlio Massimiliano si è trasferito nella sua casa e si è sempre preso cura di lui” aveva rivelato la Bouchet, spiegando che invece Alessandro si era preso cura della famiglia dal punto di vista economico e lei era stata accanto al suo Luigi durante la chemioterapia. “Abbiamo passato 35 anni assieme, abbiamo avuto due figli meravigliosi e anche se il nostro matrimonio era finito da tempo ho voluto che i miei figli avessero il loro padre vicino il più a lungo possibile”.