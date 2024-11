Tutto su Barbara De Santi: la delusione per la scelta di Vincenzo

Barbara De Santi è una delle dame del trono over di Uomini e Donne che, nella stagione attualmente in corso, ha vissuto una delusione dopo essere uscita con Vincenzo, uno dei nuovi cavalieri del parterre. Barbara, infatti, uscendo con Vincenzo, ha provato un trasporto importante al punto da aver creduto di poter costruire qualcosa con lui soprattutto dopo un bacio. Se, tuttavia, da parte dell’insegnante c’è stata una forte volontà di credere nella nascita di un sentimento, Vincenzo ha scelto di guardarsi intorno cominciando ad uscire con Ilaria con cui è scoppiato un sentimento talmente forte da aver lasciato la trasmissione con lei.

Il ritorno in studio di Ilaria e Vincenzo scatena la dura reazione di Barbara De Santi che, nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2024, si scaglia contro il cavaliere tirando in ballo un messaggio ricevuto da Vincenzo e che le aveva fatto credere altro.

Barbara De Santi contro Vincenzo e Ilaria: scontro a Uomini e Donne

Barbara De Santi, su richiesta di Gianni Sperti e Tina Cipollari, nella puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2024, mostra il messaggio che Vincenzo le aveva inviato quando si frequentavano e che era stato interpretato dall’insegnante come la ferma volontà di portare avanti la conoscenza. Il messaggio, così, viene letto in studio dove i toni si alzano.

Contro Barbara, poi, si scaglia anche Ilaria che annuncia di aver querelato Barbara per la frase “da un letto ad un altro” e accusa poi Tina Cipollari non solo di non averla difesa, ma di non aver condannato la frase grave nei confronti di qualsiasi donna. Barbara, così, vive momenti di alta tensione a causa del ritorno di Vincenzo e Ilaria.