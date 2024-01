Chi è Blazej Augustyn, ex compagno di Monia La Ferrera/ Lei: “Tradita e trattata male, l’ho lasciato quando…”

Monia La Ferrera spiega il motivo della rottura con Blazej Augustyn al Grande Fratello: “Tradita…”

Quella di Monia La Ferrera è una storia molto forte. La concorrente del Grande Fratello 2023 racconta tra le lacrime la tormentata storia con Blazej Augustyn, calciatore con il quale ha avuto una relazione durata circa 10 anni e dalla quale sono nate due figlie. Una storia distrutta dai tradimenti di lui.

In un toccante confessionale, Monia ha raccontato nel dettaglio l’accaduto: “Ho sempre ricercato la perfezione perché io dovevo essere la figlia perfetta, la moglie perfetta, la mamma perfetta, quando in realtà non lo sono e lo sto scoprendo qui. Io sono stata 10 anni fidanzata, ho avuto due splendide bambine ma è stata una storia un po’ burrascosa.”

Monia La Ferrera sull’ex: “Ero sempre da sola, mi sono fatta trattare male”

Monia ha quindi spiegato il motivo per il quale la storia si è trascinata tanto tempo e perché è poi è finita: “Ero sempre da sola. Sì era presente come padre, sempre, ma non era presente come compagno. Ho sempre fatto finta che tutto fosse perfetto, per non ferire nessuno, perché ho sempre pensato agli altri. Fino a quando ho iniziato a scoprire i tradimenti… Io avevo un obiettivo: mantenere quella famiglia unita a qualsiasi costo, qualsiasi sacrificio. Mi sono fatta trattare male, ho trattato male me stessa, poi però sono arrivata ad un punto e ho detto basta!” Monia ha infine ammesso che c’è stato un evento in particolare a portarla alla drastica decisione, evento che non ha però voluto specificare.











