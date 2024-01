Grande Fratello 2023, 31a puntata/ Diretta ed eliminato: il rientro di Beatrice, provvedimenti in arrivo

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 31a puntata

Il Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, lunedì 8 gennaio, in prima serata, con la 31a puntata. Quello in onda oggi su canale 5 è il primo appuntamento con il reality show del 2024. In studio, a condurre una puntata attesissima, c’è sempre Alfonso Signorini che potrà contare sull’appoggio dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli. Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello 2023 di Beatrice Luzzi a causa della morte del padre, il televoto è stato annullato. Questa sera, dunque, non ci sarà alcun esito del televoto, ma non sono esclusi provvedimenti disciplinari che potrebbero portare a televoti flash per determinati i nuovi eliminati dalla casa.

Televoti flash che rientrerebbero in provvedimenti disciplinari che potrebbero andare a colpire quei concorrenti finiti nell’occhio del ciclone per alcuni atteggiamenti condannati dal web dopo l’uscita dalla casa di Beatrice a causa del lutto.

Il rientro nella casa del Grande Fratello 2023 di Beatrice Luzzi

L’uscita dalla casa di Beatrice Luzzi per la morte del padre non è definitiva. Chi si aspettava un ritiro da parte dell’attrice, infatti, questa sera, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, avrà una sorpresa. Beatrice Luzzi, infatti, dopo aver affrontato i primi giorni post lutto insieme alla propria famiglia, questa sera rientrerà ufficialmente in casa come concorrente. Una scelta le cui motivazioni, per il momento, restano top secret.

Come spiega il comunicato ufficiale del Grande Fratello 2023, infatti, sarà la stessa Beatrice a svelare le motivazioni che l’hanno spinta a rientrare in casa. Come reagiranno gli altri concorrenti di fronte a tale scelta della Luzzi?

Sorprese per Massimiliano Varrese e Monia

Non solo punizioni, provvedimenti e litigi nella nuova puntata del Grande Fratello 2023 nel corso della quale ci sarà anche la possibilità di parlare di sentimenti. Massimiliano Varrese e Monia che, in passato, hanno avuto una relazione, nella casa di Cinecittà, non solo si sono rivisti dopo anni, ma sono anche sempre più vicini. Tra i due nascerà nuovamente l’amore? In attesa di scoprirlo, proprio Massimiliano e Monia riceveranno due gradite sorprese: per lei ci sarà la mamma e per lui il papà.

Un appuntamento davvero imperdibile quella di questa sera con il reality show di canale 5. Per seguirlo basterà sintonizzare il televisore su canale 5 per la diretta televisiva. Per seguire la diretta streaming, invece, è sufficiente collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l'apposita applicazione.











