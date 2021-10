Chi è Bruno presunto “flirt” di Miriana Trevisan?/ Signorini incalza, lei “non lo conosco”

Chi è Bruno, il presunto fidanzato di Miriana Trevisan?

Alfonso Signorini accende la miccia quando chiama la Miriana Trevisan nel confessionale per approfondire alcuni rumors di gossip che la riguardano. “Ma sei sicura che fuori dalla casa non ci sia proprio nessuno? Nessun uomo che inizia con la lettera B?”. Il presentatore si riferisce ad un “amico” di Miriana, di nome Bruno.

La showgirl, decisamente sorpresa e imbarazzata, ha le idee piuttosto confuse: “Se ho fuori una persona dalla casa? Non ho proprio idea. Su Roma ho avuto un flirt, ma è chiuso completamente”, assicura. Alfonso Signorini insiste ma la Trevisan ribadisce: “Io sono una donna single e lo dico con tutto il cuore. Non ho nessun legame. Anzi a me piacerebbe avere un legame. Datemi del tempo”.

Miriana Trevisan, il misterioso Bruno ostacolo Nicola Pisu?

Nicola Pisu e Miriana Trevisan più vicini o più lontani? Lei gioca in difesa, lui in attacco. Qualcuno pensa che ci sia di mezzo un misterioso uomo di nome Bruno. Miriana, però, smentisce categoricamente: “Se sono frenata con Nicola è sicuramente per le telecamere, ma anche mio figlio, anche se cosa potremmo mai fare…un bacio“. “Sono attratta da lui. Il suo innamoramento mi sembra troppo”, ammette. “Non è troppo, è giusto”. risponde Pisu. “A me sembra una cosa troppo veloce. Lui è una persona pura, si merita una persona leale”, continua Miriana.

