Chi è Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni/ “Sei l’amore più vero e sincero mai provato…”

Proprio in questi giorni, circa un anno fa, Alessandro Bastoni ha pronunciato il fatidico sì all’unisono con Camilla Bresciani diventando così ufficialmente marito e moglie. Un grande amore coltivato negli anni e impreziosito un anno prima dalla nascita della prima figlia, Azzurra Agnese. “Mia moglie per sempre!”, scriveva il difensore della nazionale Italiana sui social a corredo di un’immagine di quel lieto giorno dedicato alle nozze. Ancor prima che arrivasse il grande passo del matrimonio, era già evidente l’amore tra Alessandro Bastoni e la moglie Camilla Bresciani. “Ti ho visto diventare ciò che non avrei mai creduto possibile; ti ho visto diventare uomo” – scriveva la giovane nel 2021 sui social, appena dopo il trionfo tricolore del calciatore con la maglia dell’Inter. E quando mi guardo indietro l’unica cosa che vedo è la mia vittoria nell’averti scelto”.

Diretta/ Spagna Croazia (risultato 3-0) streaming video tv: Yamal manca il poker! (Europei 2024, 15 giugno)

Camilla Brescianini, le grandi passioni della moglie di Alessandro Bastoni: la moda e la fotografia

Camilla Bresciani – moglie di Alessandro Bastoni – non ama vivere al centro dell’attenzione ed essere etichettata come “Wag”. Non a caso, il suo profilo Instagram dimostra come il suo largo seguito – oltre 60mila follower – sia interamente dovuto al suo grande talento e passione per la fotografia. Il feed è infatti pieno di scatti suggestivi, accurati, eleganti; con a corredo commenti di grande apprezzamento da parte degli utenti.

Risultati Euro 2024, classifiche gironi A, B/ Croazia in affanno! Diretta gol live score (15 giugno)

Alessandro Bastoni e sua moglie Camilla Bresciani senza dubbio amano la condivisione: lo testimonia la scelta di cimentarsi insieme nel mondo della moda. Come riporta il portale DiLei, insieme hanno localizzato proprio a Milano; la giovane ha così potuto tramutare la sua propensione per la moda in una vera e propria carriera imprenditoriale e dunque professionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA