Caterina Caselli, l’ultimo viaggio col marito Piero Sugar/ Ecco come ci siamo detti addio

Caterina Caselli, in un’esclusiva intervista al Corriere della Sera, voluta anche per supportare l’associazione Vidas, si apre ai racconti che riguardano la sua vita accanto al marito Piero Sugar. In particolar modo concentrandosi sui dolorosi ricordi della scomparsa del produttore discografico, a giugno del 2022.

Questa è la prima volta che Caterina Caselli accetta di parlare della morte del marito Piero Sugar, e degli ultimi istanti della malattia, supportata costantemente proprio dall’assistenza domiciliare di Vidas, organizzazione che supporta i malati incurabili, fornendo gratuitamente servizi e cure direttamente a casa dei pazienti.

“Il loro aiuto prezioso” dice Caterina Caselli, ha permesso al marito Piero Sugar di andarsene serenamente tra le sue cose e i suoi ricordi. Ricorda la cantante, dei momenti preziosi trascorsi insieme al marito Piero Sugar, commuovendosi più volte pensando alla fragilità di quegli istanti. Torna a parlare anche del suo matrimonio e di come i due coniugi si erano conosciuti, nel settembre 1965 in occasione di un concerto a Milano: “Piero era diverso dagli altri, molto loquaci: lui parlava poco, ma la sua presenza era importante.” L’artista ripensa poi anche alle sue iniziali paure riguardo alle nozze: “Io ero molto innamorata, ma conoscevo solo matrimoni faticosi. Ci siamo sposati il 30 giugno 1970. Tutti pensavano: durerà un mese, al massimo due. E invece abbiamo festeggiato i 50 anni di matrimonio a Venezia“.

Parlando degli ultimi mesi di vita del marito Piero Sugar, Caterina Caselli torna con i ricordi al loro ultimo viaggio insieme. Aveva già capito che non stava bene, ma lui minimizzava. Fu comunque forte il desiderio di quella vacanza, e dopo il consiglio dell’oncologo Caterina caselli e il marito Piero Sugar partirono comunque. “alla fine abbiamo deciso di partire lo stesso, nel modo migliore e meno faticoso possibile per lui.” La storia collegata anche dal ricordo di un altro importante viaggio a Creta, dopo il quale, Piero le chiese di sposarla.

Il racconto commosso di Caterina Caselli passa anche dai ricordi del tentato sequestro del 1975. Dice la cantante che al momento in casa era presente anche Mina, insieme a diversi altri artisti, quando arrivò la telefonata della suocera per annunciare la notizia. “Mina piangeva in cucina. Quando Piero poi chiamò gli dissi che lo stavamo aspettando tutti. E lui: mi dispiace, è successo un piccolo inconveniente“. Emozionante rivivere insieme a Caterina Caselli, gli ultimi istanti di vita del marito Piero Sugar, un uomo molto elegante, come lo descrive la moglie, che ci teneva al suo aspetto, e rievoca la memoria della suo stile, fino alla fine: “Mi chiese di comprargli un vestito estivo, leggero, azzurro, che aveva deciso di indossare per il suo ultimo viaggio“.











