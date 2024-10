Ciro Solimeno ‘cacciato’ da Martina De Ioannon a Uomini e Donne? Cos’è successo

Tra i corteggiatori che più hanno colpito Martina De Ioannon a Uomini e Donne c’è Ciro Solimeno. Di lui sappiamo che ha 21 anni, che è originario di Napoli e che da poco si è laureato nell’università di Salerno. Ha un profilo Instagram aperto al pubblico, dove conta oltre 6mila follower nel momento in cui scriviamo l’articolo, e in cui posta immagini della sua vita privata, tra viaggi e studi.

Cristina Tenuta chiude con Ernesto e Alessio a Uomini e Donne/ Tina furiosa: "Inaccettabile! Hai già un uomo"

L’aspetto fisico e il carattere di Ciro hanno fatto colpo quasi sin da subito su Martina a Uomini e Donne, tanto che la tronista ha voluto conoscerlo meglio. Nella puntata del 29 ottobre però, De Ioannon farà un passo indietro nei confronti del corteggiatore. Colpa di un comportamento avuto da lui nei riguardi nella tronista: Ciro, infatti, arrabbiato con Martina, ha poi ballato con un’altra ragazza. Gesto che la tronista ha criticato in studio fortemente, ritenendo di non potersi, in questo modo, fidare di lui. Ciro rischia dunque il suo posto tra i corteggiatori di Martina a Uomini e Donne?