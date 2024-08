Corrado Mantoni, da La Corrida a Il pranzo è servito: i programmi TV che lo hanno visto protagonista

Avrebbe compiuto oggi 100 anni e per omaggiare lui e la sua carriera televisiva, Techetechetè regala il suo speciale di questa sera, 2 agosto 2024, a Corrado Mantoni. Meglio conosciuto come Corrado, parliamo di uno dei veri e propri simboli della TV italiana, volto di numerosi programmi televisivi che sono poi diventati cult, entrando nella storia. Il più famoso è sicuramente La Corrida, show che è poi stato riproposto anche negli anni dopo la morte di Corrado con altri conduttori.

Corrado, però, non è solo La Corrida. Il conduttore è stato il protagonista di numerosi programmi televisivi che hanno segnato la storia della televisione italiana. Tra i più famosi ricordiamo: Il pranzo è servito, altro grande successo di Corrado, un game show che ha intrattenuto milioni di telespettatori con le sue gag e le sue sfide culinarie. E ancora Domenica in: Corrado è stato uno dei primi conduttori di questa storica trasmissione, contribuendo a renderla un appuntamento fisso per le famiglie italiane. E non va dimenticato Fantastico, altro varietà di successo in cui Corrado ha dimostrato le sue grandi capacità di intrattenitore, affiancato da valenti partner artistici.

Corrado e il grave incidente stradale che coinvolse anche Dora Moroni

Nel 1962, Corrado fu coinvolto in un grave incidente stradale insieme alla sua compagna, Marina Donato, e all’attrice Dora Moroni. L’auto sulla quale viaggiavano si schiantò contro guard rail e sia Corrado che la Moroni rimasero ferite. L’incidente segnò profondamente Corrado, che rimase per un lungo periodo ricoverato in ospedale e dovette sottoporsi a numerose operazioni. Nonostante le ferite riportate, Corrado riuscì a riprendersi e a tornare alla sua amata televisione, dimostrando una forza di volontà straordinaria. Illesa rimase la sua seconda moglie Marina, mentre grave furono le ferite riportare da Dora Moroni, che le causarono un coma di due mesi.