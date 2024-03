Chi è Cosmo/ Gli esordi di Marco Jacopo Bianchi con la band Drink To Me e il successo da solista

Chi è Cosmo, tra i principali interpreti della musica italiana

Essere artisti significa essere dotati di una firma inconfondibile, di un talento che non è solo ascrivibile all’arte in questione ma che spazia per capacità di comunicare un messaggio totale, non unicamente emotivo. In tal senso, non si può non riconoscere lo stile inconfondibile di un cantautore come Cosmo, al secolo Marco Jacopo Bianchi che soprattutto nel 2018 ha conosciuto l’apice della sua carriera e forse il momento di maggiore notorietà, più che meritata.

La carriera musicale di Cosmo – inizia nel 2002 con la fondazione della band “Drink to me”. I primi anni coincidono con uno stile che spazia tra il rock e l’indie; un mix che negli anni lo porterà a perfezionare il suo estro artistico e comunicativo. Il debutto da solista arriva circa 10 anni dopo e coincide con l’uscita di 3 cover che hanno forse segnato il suo bagaglio artistico: “Gesualdo De Venosa”, “Abbracciali, abbracciati” e “Io ti venderei”, le ultime due del grande Lucio Battisti, la prima di Franco Battiato.

Marco Jacopo Bianchi: i primi passi “Cosmo” nel mondo della musica e l’esordio da solista

L’album d’esordio è “Cosmotronic”, lanciato dal singolo “Quando ho incontrato te”; è solo l’inizio dell’ascesa di Cosmo da solista che negli anni a seguire riuscirà a mettersi in evidenza con le sue incredibili doti dal punto di vista della scrittura, abilmente veicolate da sonorità uniche nel suo genere. Il marchio di fabbrica sarà il new pop all’italiana, settore che lo vede ancora oggi tra i principali interpreti.

Lo spessore artistico di Marco Jacopo Bianchi non riguarda unicamente la sfera interpretativa; alle doti da cantante sono da aggiungere quelle come scrittore ma anche come produttore e dj. Per quanto concerne la vita privata, l’artista non ha mai ostentato le trame della sua quotidianità; sappiamo però che è sposato da diverso tempo con una donna di nome Antonietta – non legata al mondo dello spettacolo e della musica – con la quale ha dato alla luce due splendidi figli.

