Chi è Cricetina, Il Cantante Mascherato 4/ Indizi:”È quasi una mascotte per bambini”

Chi è la Cricetina de Il Cantante Mascherato 4

La Cricetina è tra le nuove maschere de Il Cantante Mascherato 2023, lo show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Da sabato 18 marzo 2023 torna su Rai1 uno degli show più amati e seguiti da grandi e piccini degli ultimi anni. La quarta edizione si preannuncia davvero esplosiva con tante nuove maschere e una giuria nuova di zecca. Confermatissimi tra i giudici Flavio Insinna e Francesco Facchinetti a cui si aggiungono tre volti nuovi: Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica. Spetterà ai cinque giudici investigare e confrontarsi su chi possa celarsi sotto le sembianze delle nuove maschere dello show del sabato sera di Raiuno.

Tra le nuove maschere c’è quella della Cricetina che, durante la prima puntata, porterà sul palcoscenico due classici della musica napoletana: “Tu vuo’ fa l’americano” di Renato Carosone e “Dove sta Zazà” di Gabrielle Ferri. Due Pier

Cricetina de Il Cantante Mascherato 2023: gli indizi

Gli indizi trapelati sulla Cricetina, una delle maschere più simpatiche della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023 sono davvero pochi. A rivelare qualcosa di più ci ha pensato Milly Carlucci che dalle pagine di Radio Corriere Tv ha presentato tutte le maschere della nuova stagione del programma. Parlando proprio della maschera della Cricetina ha detto: “c’è il Criceto, che in realtà è una criceta e indossa il tutù da ballerina, con le collane. È quasi una mascotte per bambini”.

Non solo, sempre la Carlucci sui social nel video di presentazione della Cricetina ha rivelato: “vedi delle cuffie, ma anche delle orecchie. Queste orecchie a quale animale potrebbero appartenere? Scopriamolo insieme…è una cricetina, guarda che amore”. Chi si nasconderà sotto le sembianze di Cricetina? Per scoprirlo non vi resta che seguire la nuova edizione de Il Cantante Mascherato 4 in prima serata su Rai1!

