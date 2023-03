Chi è Criceto? Il cantante mascherato 2023/ Insinna non ha dubbi: “vi dico chi è…”

Criceto, chi è il concorrente misterioso del Cantante Mascherato 2023?

Grande curiosità di scoprire chi si nasconde sotto la maschera di Criceto, uno dei personaggi misteriosi in gara al Cantante Mascherato 2023. I telespettatori si sono sbizzarriti in questi giorni, dopo la prima puntata, avanzando ipotesi sul vip che interpreta la maschera di Criceto. Alla vigilia della messa in onda, Milly Carlucci aveva fornito qualche indizio al pubblico, facendo intuire che potrebbe trattarsi di una donna. Indizio reale o semplice depistaggio? Ulteriori dettagli sono poi emersi nella clip di presentazione, trasmessa direttamente in puntata.

In quell’occasione il – o la – concorrente ha detto: “La maschera non l’ho scelta io, me l’hanno propinata e mi sono ricordata che io avevo un criceto e in questo momento della mia vita io giro a vuoto come un criceto, ho trovato un momento di pace. Mi piace fare ginnastica, mi alleno spesso. Mi piace anche andare in bicicletta, Ho frequentato tanto qualcuno che andava molto in bicicletta. Io non so cantare, se io so cantare non ho imparato. Mi sarebbe piaciuto immensamente”.

L’identità di Criceto divide gli investigatori del Cantante Mascherato 2023: Flavio Insinna non ha dubbi su chi sia il vip sotto la maschera

La maschera di Criceto diventa motivo di “scontro” tra gli investigatori del Cantante Mascherato 2023, che si dividono sul personaggio misterioso. Secondo Flavio Insinna dentro la maschera ci sarebbe Nathalie Guetta, che lui conosce perfettamente, avendo condiviso con lei il set “Don Matteo”. “Natalina non c’è bisogno del microfono che ti camuffa, non abbiamo mai capito quello che hai detto. Solo Terence (Hil, ndr) riusciva a decodificarti”, ha poi aggiunto Insinna.

Insomma lui sembra avere le idee chiare, lontane soprattutto dalle ipotesi avanzate da Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti. Per quest’ultimi, i nomi papabili sarebbero infatti quelli di Rita Pavone e Rosa Chemical. Ma noi, a sensazione, ci fidiamo dell’intuizione del brillante Flavio Insinna. Avrà ragione lui?











