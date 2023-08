Chi è Cristian, il nuovo tronista di Uomini e Donne/ Età e lavoro: “Cerco una donna che faccia follie per me”

Cristian è il nuovo tronista di Uomini e Donne: chi è, quanti anni ha e che lavoro fa

Arriva il nome del primo tronista della nuova stagione di Uomini e Donne. Lui è Cristian, un ragazzo molto giovane e sconosciuto al mondo dello spettacolo. Nel consueto video di presentazione, Cristian si racconta tra famiglia e vita privata: “Mi chiamo Cristian, ho 22 anni, vengo da Roma, sono uno studente di fisioterapia del terzo anno e nel tempo libero consegno le pizze per guadagnarmi da vivere e togliermi qualche sfizio, perché a 22 anni chiedere 20 euro a mamma non se po sentì!”

Il nuovo tronista ha un rapporto molto stretto con la sua ‘famiglia allargata’, che ha così descritto: “Vivo con mamma, che è la persona più importante della mia vita, e col suo compagno. Sono figlio di genitori separati, si sono separati quando io avevo 13 anni e ho sofferto tanto per questo, però tutte le sofferenze che ho avuto mi hanno sicuramente portato ad essere quello che sono oggi: una persona molto decisa, sicura di se stessa però con delle fragilità, delle debolezze che mostro davvero a poche persone. Oggi ho una famiglia allargata: ho mio papà che ha un altro figlio con la sua compagna, ho un altro fratello da parte di mamma col compagno… insomma siamo una squadra di calcetto, siamo tanti ma ci vogliamo tutti bene.”

Cristian tronista a Uomini e Donne: “Cerco una ragazza che sappia accettare le mie fragilità”

Infine ha rivelato cosa si aspetta dalla sua avventura a Uomini e Donne: “Da questa esperienza mi aspetto una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me, come sono io abituato a fare in amore. Mi aspetto una persona che sappia accettare le mie fragilità, soprattutto mostrarle perché è fondamentale. Io prometto di essere sempre me stesso, diretto e senza peli sulla lingua. Se ci sono queste componenti sarà un’esperienza fantastica, che rimarrà per sempre.”

