Chi è Dandy Cipriano, che ha vinto la sfida contro Rebecca ad Amici 2024

Si chiama Dandy Cipriano il nuovo allievo di Amici 2024, che è riuscito a conquistare il banco grazie ad una sfida. Avrebbe dovuto sfidare Sienna, tant’è che il video della sua audizione è stato mostrato alla ballerina, ormai eliminata, settimane fa, invece ha sfidato Rebecca Ferreri ed ha vinto. Il movimento fluido e comunicativo di Dandy ha battuto, secondo il giudizio esterno di Garrison, quello più deciso di Rebecca, che in lacrime ha lasciato la scuola.

Dandy Cipriano è dunque il nuovo allievo della squadra di Deborah Lettieri, e si aggiunge a Teodora e Francesca. Ma chi è questo nuovo talento della scuola di Amici 2024? Cosa sappiamo della sua vita privata?

Dandy Cipriano: fidanzata e cosa ha fatto in TV prima di Amici

Di Dandy conosciamo al momento poco. Sappiamo che è un ballerino di hip hop e che studia a Roma, ma non conosciamo le sue origini. Dalle immagini che posta sui social, dove al momento in cui scriviamo conta circa 3mila follower, sembra sia fidanzato con una ballerina chiamata Valentina Falanga. Amici 2024 non è la prima apparizione televisiva per Dandy Cipriano, che è stato anche un volto di Viva Rai 2, programma condotto da Fiorello che si avvale della presenza di molti giovani ballerini, tra i quali anche il nuovo allievo del talent di Maria De Filippi. Non resta che conoscerlo meglio durante la sua partecipazione al talent, ma c’è già chi scommette che, con il suo talento, Dandy riuscirà ad arrivare fino al serale.

