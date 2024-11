Rebecca Ferreri è stata eliminata da Amici 2024: la ballerina ha perso la sfida

È finito in un fiume di lacrime il percorso di Rebecca Ferreri ad Amici 2024. Con una mossa inaspettata, la prof Deborah Lettieri ha deciso che la sua sfida, che avrebbe dovuto tenersi durante la nuova puntata del pomeridiano domenicale, venisse anticipata. Così, di punto in bianco, Rebecca si è ritrovata ad affrontare la sfida contro Dandy. Una decisione che la sua prof ha preso dopo lunga riflessione, nata dal comportamento che ha avuto Emanuel Lo nei confronti di Francesca, ballerina che ha battuto Sienna ma che lui non ha poi voluto nel suo team, lasciandola proprio a Deborah.

Per evitare problemi di questo tipo, Lettieri ha anche deciso di incontrare e conoscere Dandy, ammettendo di esserne rimasta colpita per bravura e comunicatività. Spiazzata, Rebecca è crollata in lacrime, dichiarando di non voler abbandonare la scuola: “Ho tante cose che devo risolvere e so che qui dentro potrei risolverle, per questo mi spaventa uscire da qui, perché so che se uscissi dovrei affrontarle diversamente”, ha detto.

Rebecca battuta da Dandy ad Amici 2024: “Potevo dare ancora tantissimo!”

Pochi minuti dopo, Rebecca ha raggiunto lo studio di Amici 2024 per sostenere la sfida contro Dandy, giudicata da Garrison. Secondo il coreografo, è proprio lo sfidante a meritare il banco, cosa che spiazza Rebecca che crolla in lacrime: “Mi dispiace troppo, potevo ancora dare tantissimo”, sono state le sue parole. Altrettanto commossa per l’addio, Deborah Lettieri ha incoraggiato la sua ex allieva a dare il meglio di se anche dopo Amici: “Sai che la vita continua anche fuori di qui. Io penso che tu abbia tantissime cose belle e che sarai una ballerina al di fuori da Amici, ne sono davvero convinta. Io mi ero ripromessa una cosa venendo qui, ed era quello di cercare di passarvi quello che io so nel minor tempo possibile”