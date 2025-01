Un talento istrionico, versatile come poche nel settore; Bianca Guaccero ha incantato con il suo percorso a Ballando con le stelle 2024 dimostrando ancora una volta quanto il suo talento, in quanto variegato, sia incredibile. Il successo ha chiaramente determinato un’impennata di ricerche sul suo conto, soprattutto per le sfumature riguardanti la cronaca rosa. Sapete chi è l’ex marito di Bianca Guaccero? Il suo nome corrisponde a quello di Dario Acocella, un uomo importante nella vita della conduttrice come testimoniato non solo dai suoi innumerevoli racconti sul tema ma anche da altri due aspetti fondamentali: il matrimonio e la nascita della figlia, Alice.

Chi è Giovanni Pernice, il fidanzato di Bianca Guaccero/ Presto un musical insieme? Lei si sbilancia

Il primo incontro tra Bianca Guaccero e l’ex marito Dario Acocella avviene sul set della fiction Capri, nel 2010: tre anni dopo compiono insieme il grande passo del matrimonio, impreziosito poi dalla nascita della figlia Alice. Purtroppo però la liaison non ha avuto un lieto fine ma per il bene della piccola ad oggi il rapporto è ancora florido e soprattutto maturo. Intervistata da Diva e Donna, la conduttrice aveva spiegato anche le ragioni della rottura con l’ex marito Dario Acocella: “Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia e può succedere che due persone invece di crescere insieme, andando nella stessa direzione, si allontanino sempre di più… Fino a quando la distanza diventa incolmabile. Non è colpa di nessuno se accade ma a noi è successo così…”.