Chi è Dario Ginefra, ex marito di Laura Ravetto/ Dalla crisi del passato alla recente separazione

Dario Ginefra, prima di essere l’ex marito di Laura Ravetto, risulta come volto politico particolarmente apprezzato e appartenente al gruppo parlamentare del Partito Democratico. La loro storia – che di recente è giunta alla conclusione – sembra quasi la rappresentazione del detto: ‘Gli opposti si attraggono’ dato che, mentre lui sposa i valori di sinistra, la Deputata è invece da sempre legata ai gruppi parlamentari di destra.

Dario Ginefra – ex marito di Laura Ravetto – presenta diverse curiosità in comune con l’ormai ex moglie. Anche lui ha dato avvio alla sua carriera passando per gli studi di giurisprudenza, proprio come la Deputata. Chiaramente, anche l’attività politica li accomuna; infine, da menzionare l’amore per la figlia Clarissa Delfina nata nel 2018, due anni dopo il grande passo del matrimonio.

Laura Ravetto annuncia la separazione da Dario Ginefra a Storie di donne al bivio: “Ma non ho un nuovo amore!”

La separazione tra Laura Ravetto e l’ormai ex marito Dario Ginefra pare sia avvenuta di recente. Questa sera la parlamentare leghista sarà ospite di Monica Setta, nuovamente a Storie di donne al bivio, – Dove già lo scorso anno aveva parlato della crisi coniugale superata – proprio per raccontare la fine dell’amore per l’ex deputato del Partito Democratico. La stessa conduttrice ha offerto un breve assaggio di quello che ascolteremo attraverso il proprio profilo Instagram.

Monica Setta ha pubblicato la pagina di un settimanale che anticipa quanto questa sera Laura Ravetto annuncerà a proposito della separazione. “Io e Dario Ginefra siamo ufficialmente ex marito e moglie” – si legge nell’immagine pubblicata dalla conduttrice di Storie di donne al bivio – “Abbiamo firmato la separazione, ma io non ho un nuovo amore, vivo solo per mia figlia Clarissa”.

Laura Ravetto e l’aneddoto sul periodo di crisi con l’ex marito Dario Ginefra: “La nostra separazione venne descritta come…”

Come accade in buona parte delle famiglie, un grande amore deve comunque saper superare momenti di crisi e di scompensi. Anche per Laura Ravetto e Dario Ginefra c’è stato un momento in cui le strade potevano andare per versi opposti, diverso tempo prima della recente separazione; la parlamentare lo ha raccontato alcuni mesi fa in un’intervista rilasciata proprio a Storie di donne al bivio. Monica Setta le aveva appunto ricordato quando sui social, come un fulmine a ciel sereno, esordì: “Signori e signore, da quest’oggi sono single”.

Incalzata dalla conduttrice, Laura Ravetto è dunque entrata nel dettaglio di quel momento di crisi vissuto con l’ex marito Dario Ginefra con quest’ultimo che cercò di recuperare terreno dedicandole un articolo su un noto quotidiano, “Dite a Laura che la amo…”. “Io ricordo che su quel giornale uscì un articolo in cui sostanzialmente la nostra separazione venne descritta come se io fossi una strega e lui la mia ‘vittima’. Quindi lui in qualche modo volle ricomporre il tutto anche rispetto a quell’articolo”.











