Diego Tavani: tutto sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Diego Tavani, cavaliere romano del trono over di Uomini e Donne, torna protagonista nella puntata in onda oggi, venerdì 10 gennaio 2025. Diego, tornato single, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando nuovamente a Uomini e Donne. Dopo aver frequentato diverse dame, l’arrivo di Claudia D’Agostino l’ha spiazzato portandolo a concentrarsi su di lei. Il cavaliere, infatti, non è uscito con nessun’altra dama del parterre preferendo dedicarsi solo a Claudia. Sin dal primo appuntamento, Diego ha provato un forte interesse per Claudia che, tuttavia, inizialmente, non ha ricambiato.

Nonostante i dubbi e le paure, però, Claudia ha poi deciso di concedere una seconda possibilità a Diego dando il via ad una frequentazione praticamente esclusiva. Tra i due ci sono stati momenti d’intimità che, però, non sono bastati a restare insieme

Claudia D’Agostino ha sempre ammesso di non provare gli stessi sentimenti di Diego Tavani che ha così deciso di chiudere il rapporto. Una scelta che ha scatenato non solo la rottura, ma anche uno scontro acceso sia in studio che dietro le quinte. Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, infatti, Maria De Filippi mostra un filmato di una lite in cui i due usano toni molto accesi.

Toni che si alzano ulteriormente in studio quando Claudia chiede di poter leggere una lettera per Diego che, però, non gradisce. L’atteggiamento di Diego, però, non piace allo studio, in particolare a Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo accusano di non essere realmente innamorato di Claudia se utilizza tali modi rifiutando anche una lettera. Furioso, poi, il cavaliere decide di uscire dallo studio.