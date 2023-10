Chi è Edoardo Sansone, fidanzato di Anita Olivieri/ “Non voglio essere legata. Se al GF qualcuno mi intriga…”

Edoardo Sansone è ancora il fidanzato di Anita Olivieri?

È poco chiara la situazione amorosa di Anita Olivieri. La concorrente del Grande Fratello 2023 sarebbe fidanzata con Edoardo Sansone, ragazzo di cui si trova qualche traccia anche sui social della Olivieri, ma verso il quale lei ha speso parole contrastanti. I due starebbero insieme da circa 12 anni ma non è chiaro se abbiano deciso di lasciarsi poco prima del suo ingresso al Grande Fratello, o siano comunque in crisi.

Fiordaliso gela Grecia Colmenares: "Non accetta di essere sul viale del tramonto"/ "Pensa solo al pubblico"

Fatto sta che, come riportato da Biccy, Anita in Casa ha dichiarato: “Prima di entrare al Grande Fratello noi ci eravamo detti che avremmo riprovato come amici. – ha spiegato – C’è qualcosa nelle cose che fa, che vorrei fosse diverso. Lui non mi convince a dire la verità. Se poi non va chiudo e vado avanti.”

GRANDE FRATELLO 2023, 9A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Grecia è la preferita del pubblico

Anita Olivieri: “Edoardo? Io sono stata chiara con lui prima del Grande Fratello”

Anita Olivieri ha dunque raccontato di aver fatto una richiesta precisa a Edoardo: “Io sono stata chiara con lui. Gli ho detto che entro qui non da fidanzata e nemmeno da single. Avere una relazione a metà così delicata non è semplice.” Anita è insomma pronta a viversi le emozioni che arriveranno al Grande Fratello senza ‘timore’ di ferire qualcuno fuori: “Non voglio essere legata. Se c’è qualcuno che anche qui mi intriga per qualche motivo… Metti che mi intriga una persona e mi dico ‘ma sì perché no’ e poi mi va di fare qualcosa. Però poi mi blocco perché mi faccio un film in testa. Ho avuto tante esperienze e parlo anche per quello. Non so più niente, non capisco, non so più cosa devo fare e sono in paranoia.” ha dichiarato.

LEGGI ANCHE:

BEATRICE LUZZI E GIUSEPPE GARIBALDI SEMPRE PIU' VICINI AL GRANDE FRATELLO/ Varrese è geloso?

© RIPRODUZIONE RISERVATA