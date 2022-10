Chi è Elisabetta Muscarello moglie di Antonio Conte/ Leader in casa, ma riservata

Elisabetta Muscarello è la moglie di Antonio Conte. I due si sono conosciuti da ragazzi, molto giovani, sopratutto lei che aveva 15 anni. Conte 22 e si era appena trasferito a Torino dove presto sarebbe divenuto uno dei giocatori più importanti della Juventus di quegli anni. Elisabetta è nata nel 1975 e non si hanno molte altre notizie, data la sua proverbiale riservatezza. Non è facile riuscire a stare accanto ad un uomo noto al grande pubblico, un cosiddetto Vip e al tempo stesso mantenere intatta la propria privacy. Elisabetta sembra riuscirci perfettamente.

Quello che sappiamo è che i due amano condurre una vita molto di basso profilo, il più lontano possibile dai riflettori mediatici. Riflettori che però si abbatteranno inevitabilmente domani sera in prima serata su Canale 5, essendo Conte uno dei protagonisti di Emigratis 4, con Pio e Amedeo. L’ex calciatore e allenatore della Juventus è già stato avvicinato dai due, in cerca dello scrocco: infatti Conte appare anche nelle edizioni numero 2 e numero 3. Mentre la moglie non si vede quasi mai.

Elisabetta Muscarello: nel 2013 il matrimonio con Antonio Conte e la nascita della figlia Vittoria

Elisabetta e Antonio hanno avuto una figlia, Vittoria, dopo il matrimonio avvenuto nel 2013. I due erano fidanzati da nove anni. E a conferma del loro stile di vita, la bambina frequenta una normalissima scuola pubblica. Una curiosità: l’attuale allenatore del Tottenham ha sempre affermato che all’interno delle mura domestiche la vera leader è Elisabetta. Lei, infatti, gestisce tutta l’organizzazione quotidiana della loro casa e degli impegni di tutti. Come ci si poteva immaginare lei non ha profili social, riconferma ancora una volta, della voglia di non apparire. Vedremo fin dove le telecamere di Emigratis, questa volta, riusciranno a raccontarci in merito ai due. Quella che è certa è la presenza del marito, ma appare molto improbabile che vedremo anche lei.

