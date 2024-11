Tutto su Emanuela Folliero: chi è la conduttrice

Emanuela Folliero è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Il suo debutto televisivo risale al 1986 ma la svolta arriva nel 1991 quando diventa l’annunciatrice ufficiale del palinsesto di Rete 4 ricoprendo tale ruolo per 28 anni. Ha condotto anche rubriche come I Bellissimi di Rete 4, Pomeriggio al cinema, Chi mi ha visto?, L’Italia del Giro e Cinema d’estate e nel 1999 ha sostituito Iva Zanicchi diventando conduttrice del popolare game show Ok, il prezzo è giusto!.

Ema Stokholma: chi è, origini e carriera/ Da modella a conduttrice: il grande successo su Rai Radio 2

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2007 ha sposato Enrico Mellano con cui ha avuto il figlio Andrea, ma dopo due anni il matrimonio è finito con il divorzio. Successivamente ha ritrovato l’amore con Pino Oriccio che ha sposato Il 26 settembre 2018, dopo 9 anni di frequentazione.

Emanuela Folliero: la nascita del figlio Andrea e il periodo buio dopo il parto

Emanuela Folliero è diventata mamma di Andrea a 42 anni e, dopo il parto, la conduttrice ha confessato di aver vissuto un periodo buio. “Ho avuto anche io un po’ di depressione post partum, ma non potevo permettermelo”, ha detto a Caterina Balivo. in una puntata de La volta buona a novembre 2023.

Stefano D'Orazio e la storia d'amore con Emanuela Folliero/ "Siamo stati insieme due anni e mezzo e..."

Non poteva permetterselo “Perché avevo un bambino piccolo da sola, con il lavoro etc.. Quindi non potevo permettermelo. Non è giusto che una donna affronti la crisi dopo il parto da sola, ma il mio non potermelo permettere era uno stimolo verso me stessa, mi dicevo che ce la dovevo fare. Avevo belle cose davanti, me la cantavo e me la suonavo da sola facendomi autoanalisi”, ha concluso.