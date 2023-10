Chi è Enzo Malepasso, ex di Fiordaliso/ “L’ho amato follemente. Era sposato, mi tradì ma mi ha aspettato…”

Chi è Enzo Malepasso, ex fidanzato di Fiordaliso: il toccante ricordo al Grande Fratello 2023

Fiordaliso ricorda Enzo Malepasso al Grande Fratello 2023. Cantante, compositore, è stato anche autore del successo ‘Non voglio mica la luna’. Fiordaliso però lo ricorda come suo più grande amore. La loro è stata però una storia tormentata, fatta anche di tanto dolore: “Sono arrivata a un punto della mia vita in cui ho deciso di stare da sola. – ha esordito nel corso di uno sfogo in confessionale – Sono stata innamorata, ho avuto uomini, ma non sono mai stata bene come in questo periodo, senza amore.”

Fiordaliso ha dunque spiegato: “Ho avuto delusioni, strappi al cuore. Io avevo un fidanzato, Enzo, lo conobbi che era sposato, è stato un grandissimo amore e lui aveva lasciato la famiglia per me ma sapevo che non mi era fedele e per questo ho sofferto tanto ma eri così innamorata che ci passavo sopra.”

Il racconto della storia d’amore con Enzo Malepasso non ha avuto un lieto fine: “Abbiamo litigato, ci siamo scontrati, io per uscire da tutto questo pochi mesi dopo mi sono sposata. Qualche tempo dopo venni però a sapere che si era ammalato, io volevo andare a trovarlo ma chi mi disse che stava male mi disse che era meglio non andare perché c’era la moglie. Io non andai, lui morì e non andai neppure ai funerali. Dopo qualche giorno mi chiamò la moglie dicendomi che lui mi aveva aspettato fino alla fine. Da allora ho capito che devo sempre fare ciò che voglio. Lei è stata una grande donna per avermelo detto.” ha poi concluso.

