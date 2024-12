Potenza vocale, un graffio che riconosceremmo fra mille; la voce di Fiordaliso irrompe piacevolmente nello studio de La Volta Buona in compagnia di Caterina Balivo. La cantante ha scelto il salotto di Rai Uno per raccontarsi non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto nel merito dei suoi affetti più cari e di alcune esperienze dolorose della sua vita. Si parte subito con grande commozione, a fatica Fiordaliso trattiene le lacrime pensando alla ricorrenza del giorno: “Oggi, anni fa, se n’è andato mio fratello Luciano. Per noi Santa Lucia è una festa meravigliosa, quando ero piccola io c’era solo lei, non Babbo Natale… E’ un giorno che ho molto amato e che ora non amo più, la mattina di tanti anni fa il mio Lucio se n’è andato”.

Fiordaliso si lascia poi andare ad ulteriori racconti toccanti in riferimento al ruolo cruciale dei suoi genitori nel suo percorso di crescita umana e professionale. “Il mio papà capisce subito il mio talento? Era un metalmeccanico e la sera faceva il musicista; un giorno mi venne a sentire perchè aveva una cantante un po’ stonata. Io avevo 12 anni e stavo facendo un concorso per la parrocchia e decise di includermi nella sua band”. La cantante ha poi aggiunto: “Papà era molto duro, il nostro rapporto inizialmente è stato anche di natura professionale…”.

Lacrime incontrollabili per Fiordaliso a La Volta Buona dopo aver osservato un video del passato in tv con i suoi amati e compianti genitori: “Non è facile non avere più i genitori, è molto dura. Papà se n’è andato in maniera serena quindi abbiamo quasi fatto una festa in casa; mia mamma è stata una delle prime ad andarsene per il Covid e io non l’ho più vista. Un dolore che non dimenticherò più nella mia vita, è stata una cosa molto brutta; però è bellissimo poterli rivedere con questi filmati, grazie…”.

Parole al miele da parte di Fiordaliso anche per suo figlio Sebastiano, nato quando aveva solamente 16 anni: “Io e mio figlio ci vediamo già insieme in un istituto di riposo, abbiamo solo 16 anni di differenza. Lui sa tutto di me, è più lui mio padre che io la sua mamma. Anche perchè i suoi veri genitori in un certo senso sono stati i nonni, io ero piccolissima; da quando è nata Rebecca Luna ed è diventato papà è diventato anche più dolce del mio lavoro”. La cantante ha poi aggiunto: “Prima era più duro, forse geloso del mio lavoro; ero una mamma poco presente per portare la pagnotta a casa, per fortuna che avevo i miei genitori…”.

Concludendo il suo intervento a La Volta Buona, Fiordaliso ha anche scherzato sul tema sentimentale lasciandosi andare ad un breve accenno al rapporto con Vasco Rossi. “Sono single per scelta, da 15 anni: sto bene. In realtà convivo con il mio chihuahua. Se sono diventata casta? Non proprio, è l’ormone che è morto…”. La cantante ha poi aggiunto: “Con Vasco Rossi solo amicizia, però a me piaceva…”.