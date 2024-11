Tutto su Erica Martinelli, maestra di Ballando con le stelle 2024

Sono diversi i nuovi maestri di Ballando con le stelle 2024 che, sin dalla prima puntata, si sono messi in mostra con il loro indiscutibile talento. Tra questi c’è anche Erica Martinelli. Classe 1996, la ballerina è di Roma e ha cominciato a ballare quando era molto piccola. Oltre ad essersi specializzata nel latino-americano, la Martinelli eccelle anche in altri stili come la danza classica e moderna. Trascorre un periodo anche negli Stati Uniti per specializzare e affinare la tecnica. Rientrata in Italia partecipa a diversi concorsi arrivando alle finali dei Campionati Italiani dal 2011 al 2013. Nei due anni successivi conquista finalmente un posto sul podio con due medaglie di bronzo.

Nel 2024, la Martinelli sbarca a Ballando con le stelle diventando ufficialmente una maestra. La sua prima avventura nel cast del programma di Raiuno inizia in coppia con l’attore turco Furkan Palali con cui pare sia nato un feeling speciale.

Erica Martinelli e Furkan Palali: cosa sta accadendo a Ballando con le stelle 2024

Cosa sta accadendo tra Erica Martinelli e Furkan Palali? Puntata dopo puntata, il feeling tra la maestra di ballo e l’attore turco sta crescendo sempre di più. Ad alimentare le voci su un presunto flirt tra i due è stato Selvaggia Lucarelli che si è lasciata andare ad una rivelazione mostrata a Domenica In nello spazio dedicato al programma di Milly Carlucci.

“Prima nel dietro le quinte stavo venendo a salutarti, ma ho visto come guardavi la tua ballerina. Per un attimo ho avuto quel guizzo femminile, per cui mi sono detta…non è che voi due fate cose turche?“, le parole della giornalista. L’attore ha già svelato di essere single ma della vita privata della maestra di ballo non ci sono molte informazioni anche se pare che sia reduce dalla fine di una storia con un ragazzo di nome Luca.