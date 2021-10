Chi è Erio, X Factor 2021 squadra Manuel Agnelli/ Favorito alla vittoria

Chi è Erio concorrenti di X Factor 2021

Erio è uno dei concorrenti di X Factor 2021 nel roster di Manuel Agnelli. Fabiano Franovich questo il suo verno nome, ha 35 anni e vive a Livorno. È appassionato d’arte, di pittura e musica. Proprio con la pittura ha iniziato ad esprimersi ma poi ha compreso che la sua strada era legata al canto: “Faccio uno stile di musica un po’ particolare, melodico ma con influenze strampalate nel mezzo”, ha detto ai microfoni di Sky. Erio ha iniziato a fare musica da piccolo, giocando, poi ha cercato di fare qualcosa che venisse ascoltato anche dagli altri: “Non mi definisco artista, sarebbe bello che lo pensassero gli altri. Ma nessuno ancora me l’ha detto…”. Dopo aver studiato canto lirico e composizione, Erio ha iniziato a scrivere alcuni brani e grazie alla casa discografica La Tempesta, ha inciso le sue prime canzoni.

Il percorso di Erio a X Factor 2021

Erio si è presentato alle audizioni di X Factor 2021 con la cover di “Can’t help falling in love with you” di Elvis Presley. La sua esibizione ha commosso tutti, in particolare Mika che ha definito la sua esibizione “una delle versioni più belle di una delle mie canzoni preferite in assoluto”. Con quattro sì, il cantante livornese è passato alla fase successiva, quella di Bootcamp, in squadra con Manuel Agnelli. In questa occasione, Erio ha presento il suo inedito “Amore vero”, ottenendo la sedia per la fase successiva. Agli Home Visit Erio ha convinto Manuel Agnelli, affiancato da Marco Giallini, con la sua cover di “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” dei The Smiths. “Il momento più emozionante nelle selezioni è stata quando ho cantato la canzone dei The Smiths: l’atmosfera, il bel paesaggio che avevano davanti… mi hanno fatto emozionare”, ha detto Erio ai microfoni di X Factor.

