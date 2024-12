Classifica X Factor 2024: Mimì trionfa

Mimì, la cantante della squadra di Manuel Agnelli, è la vincitrice di X Factor 2024. Nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito di Napoli, Mimì ha conquistato tutti con la sua bellissima voce che aveva incantato tutti sin dalle audizioni per poi continuare la sua avventura nel talent show di Sky fino alla finale e, successivamente, alla vittoria. Per Manuel Agnelli, veterano dei giudici, è stata una vittoria straordinaria. Con una sola cantante contro i tre del teami di Achille Lauro, Manuel Agnelli ha trionfato insieme a Mimì che, non solo ha vinto X Factor, ma anche un contratto con la Warner.

La vittoria di Mimì ha messo d’accordo tutti. La sua voce e la sua personalità, infatti, hanno messo d’accordo i semplici appassionati di musica, ma anche gli addetti ai lavori, pronti a seguire quella che sarà la carriera della giovane cantante.

Classifica X Factor 2024: chi si è piazzato sul podio

Se Mimì ha conquistato la vittoria e il primo posto in classifica, chi si è piazzato sul podio di X Factor 2024? Pur non avendo vinto, Achille Lauro, al suo primo anno come giudice, è riuscito a portare in finale tutti i cantanti della sua squadra. Un grande risultato per Achille Lauro che ha gioito per l’arrivo sul secondo gradito del podio dei Les Votives.

sul terzo gradino del podio si è piazzato un altro podio ovvero I Patagarri che, a sorpresa, hanno sbaragliato la concorrenza di Lorenzo Salvetti che ha conquistato la quarta posizione. Per tutti e quattro i finalisti di X Factor 2024, inizia ufficialmente l’avventura nel mondo della musica.