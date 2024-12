Conosciuto con lo pseudonimo di Fabio Volo, non tutti sanno che il vero nome dello scrittore è Fabio Luigi Bonetti. Attore, conduttore, sceneggiatore, doppiatore ma soprattutto scrittore, nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati addirittura a 5 milioni di copie vendute in Italia. Ma chi è davvero Fabio Volo e cosa sappiamo di lui? Nato in provincia di Bergamo, Fabio è cresciuto a Brescia e ha deciso di lasciare il liceo per cominciare a lavorare con il padre in una panetteria. Si è poi avvicinato alla carriera musicale, diventando in seguito un conduttore di Radio Capital insieme a Claudio Cecchetto.

Da quel momento è arrivata anche la tv, con la conduzione de Le Iene dal 1998 al 2001. Proprio in quegli anni, Fabio Volo si è approcciato anche al mondo della scrittura, cominciando a scrivere una serie di libri e romanzi. Ad esempio nel 2003 ha pubblicato “È una vita che ti aspetto”, diventato un vero e proprio best seller. Nel frattempo sono arrivate anche le prime avventure nel mondo del cinema che hanno visto Fabio Volo recitare in una serie di film come ad esempio “Matrimoni e altri disastri” e “Manuale D’Amore”. Varie anche le esperienze come sceneggiatore e le avventure in programmi tv. Per quanto riguarda invece i suoi romanzi, sono 14 quelli pubblicati da Fabio Volo.

Fabio Volo, la lunga relazione con la ex fidanzata Jóhanna Hauksdóttir e la nascita dei figli

Cosa sappiamo, invece, della vita privata di Fabio Volo? Lo scrittore è stato a lungo fidanzato con una donna islandese, Jóhanna Hauksdóttir, istruttrice di pilates che ha conosciuto a New York grazie ad un’amica in comune. L’attore si trovava nella Grande Mela per girare un film e lì ha conosciuto e si è innamorato della donna, dalla quale due anni più tardi ha avuto il primo figlio, Sebastian. Nel 2015, invece, è nato il secondo figlio della coppia, Gabriel. La loro relazione è terminata nel 2021.