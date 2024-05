Chi è Fabrizio De André e com’è morto?/ L’amico Paolo Villaggio: “Al suo funerale provai invidia”

Poeta, cantautore, musicista e, tra le tante altre cose, amico fraterno di Paolo Villaggio. Fabrizio De Andrè ha scritto pagine importanti della musica d’autore in Italia, è stato definito da molti come il cantore degli ultimi, il poeta degli sconfitti, un artista cinico e sensibile, crudo e reale. Ma com’è morto Fabrizio De Andrè? Faber se ne è andato tra il 10 e l’11 gennaio del 1999, a causa di un tumore ai polmoni. Pochi mesi prima del suo decesso, il cantautore scoprì di avere un carcinoma polmonare, una malattia che lo obbligò a ritirarsi dalle scene ed interrompere anticipatamente le sue esibizioni.

De Andrè uscì solo per pochi giorni nel periodo di Natale, per trascorrere le festività con la famiglia e gli affetti più cari, mentre sulla sua bara furono deposte una sciarpa della sua squadra del cuore, il Genoa, un pacchetto di sigarette ed un naso da clown. Il suo corpo verrà poi cremato e le sue ceneri verranno disperse nel mar Ligure. Restano ad oggi indescrivibili il calore e la commozione che caratterizzarono il funerale di Fabrizio De Andrè, a cui partecipò ovviamente l’amico fraterno Paolo Villaggio.

Fabrizio De Andrè, com’è morto? La ‘strana’ invidia di Paolo Villaggio al funerale: “Quel giorno ebbi un sospetto…”

“Iniziai ad avere il sospetto che quella partecipazione non l’avrei mai avuto. Avrei detto a Fabrizio De Andrè: guarda che per la prima volta ho avuto invidia di un funerale”, raccontò Paolo Villaggio dopo la scomparsa dell’indimenticabile cantautore. Villaggio, con cui il poeta condivise gran parte della sua giovinezza, descrisse l’amico Fabrizio De Andrè come una persona geniale, un po’ squinternata e vanitosa “ma non era triste come l’immagine che gli avevano affibbiato”.

Come dicevamo, Fabrizio De Andrè è morto a causa di un carcinoma ai polmoni, malgrado siano passati diversi anni da quel giorno, il suo ricordo è ancora nitido e vivo nei cuori e nella mente di chi lo ha amato. Ancora oggi, infatti, è considerato da molti fan e dagli addetti ai lavori come uno dei cantautori italiani più importanti e influenti di sempre. Nel film dedicato a Paolo Villaggio, in onda questa sera su Raiuno, il cantautore è interpretato dal cantante e attore Andrea Filippi.











