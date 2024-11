Affermata ormai da tempo come personaggio televisivo e soprattutto grazie a due importanti esperienze nel contesto dei reality: stiamo parlando di Francesca De Andrè, nipote del celebre e compianto cantautore Fabrizio De Andrè. La notorietà la investe soprattutto nel 2011 quando, partecipando all’Isola dei Famosi, si mette in evidenza per il suo carattere e per la volontà di farsi conoscere oltre l’etichetta di figlia d’arte. Seguiranno diverse partecipazioni televisive, soprattutto come opinionista, fino a bissare l’esperienza in un reality; questa volta nel 2019 nella casa del Grande Fratello.

Francesca De André: "Ho deciso di eliminare papà dalla mia vita"/ "Mamma non mi ha mai compresa"

Ma chi è Francesca De Andrè? Oltre ai dettagli che riguardano la sua carriera, non si può non partire dall’infanzia difficile. I suoi genitori sono Cristiano De Andrè e Carmen Cespedes ma, da piccola, ha dovuto vivere la separazione dei genitori. La nipote di Fabrizio De Andrè aveva solo 3 anni quando i suoi genitori hanno deciso di prendere strade diverse. Per alcuni anni ha vissuto con la madre prima che, per problemi economici, l’affido passasse al padre ma – come racconta DiLei – solo per qualche mese prima di vivere l’esperienza in orfanotrofio.

Francesca De André, chi è/ Rinascita dopo la malattia e violenze dell'ex

Francesca De Andrè e il calvario della malattia: “Non è detto che possa avere figli con l’inseminazione artificiale…”

La vita ha posto diverse difficoltà sul percorso di Francesca De Andrè; oltre all’infanzia difficile, lo scorso anno ha dovuto vivere anche il calvario della malattia. La figlia di Cristiano De Andrè, dopo una serie di controlli, aveva riscontrato la presenza di un tumore. Fortunatamente, dopo il ricovero e le conseguenti operazioni la cosa si è risolta per il meglio ma con una conseguenza biologica che certamente non pensava di dover mettere in conto e che riguarda l’impossibilità di avere figli. “Mi avevano preparato all’eventualità di dover fare chemio e radioterapia; fortunatamente non è successo. Sono guarita, ma non potrò avere figli se non con l’inseminazione artificiale; e anche in quel caso non è detto…”.