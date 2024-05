Chi è Fabrizio Ferracane, l’attore ha una moglie?/ Il film ‘Mascaria’ e la riservatezza nel privato

Forse non si celebra abbastanza la grandezza del panorama cinematografico e televisivo italiano, con riferimento ai volti che hanno il merito di renderlo sempre più apprezzato nel mondo. Un posto di rilievo, soprattutto negli ultimi anni, è occupato da Fabrizio Ferracane: proprio a partire da questa sera – giovedì 23 maggio – su Rai Uno andrà in onda il film: ‘Mascaria’, con l’attore nei panni del protagonista.

Anziano scomparso ritrovato durante diretta di Chi l'ha Visto?/ Federica Sciarelli: “Portiamo fortuna”

Ma chi è Fabrizio Ferracane? Partiamo dalle nozioni che riguardano la vita privata: la grande riservatezza dell’attore non ci permette di scandagliare la sfera sentimentale tra curiosità e aneddoti. Non è noto se abbia oppure no una moglie o una compagna. Anche spulciando i suoi profili social è difficile estrapolare informazioni che riguardino prettamente il tema dell’amore. Sappiamo però che è molto legato a suo nipote Daniele, figlio di sua sorella.

Omicidio Antonella Di Veroli, cold case da 30 anni/ Il vicino minacciato "Un'auto mi aspettava sotto casa..."

Fabrizio Ferracane, i grandi successi tra piccolo e grande schermo

Decisamente più note sono le trame e curiosità che riguardano la carriera di Fabrizio Ferracane. Partendo dagli impegni più recenti, come anticipato, questa sera i telespettatori potranno apprezzarlo nuovamente con il film drammatico “Mascaria”, in onda su Rai Uno. Ma la grandezza della sua carriera parte da più lontano, dai primi passi sul grande schermo risalenti agli anni 2000.

Il punto più alto della carriera di Fabrizio Ferracane risale forse allo scorso decennio: nel 2011 ottiene ampi consensi per la collaborazione con Riccardo Scamarcio nella fiction “Il segreto dell’acqua”. Tre anni più tardi ottiene invece la candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista per la performance nel film “Anime Nere”. Come non menzionare anche il ruolo ne “Il Traditore” grazie al quale si aggiudica il suo primo riconoscimento, il Nastro d’Argento.

Maria Falcone, sorella di Giovanni/ “Gli italiani ricordano oggi la sua morte con dolore e partecipazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA