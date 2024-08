Oggi è un giorno di grande lutto per Iva Zanicchi: il suo compagno Fausto Pinna è morto dopo una lunga battaglia contro un tumore. In questi anni li abbiamo sempre visti assieme e felici, e la cantante non si è mai persa d’animo, offrendogli grande supporto emotivo. La sua Iva gli è sempre rimasta a fianco, innamoratissima del produttore musicale che le ha cambiato la vita. Non si sono mai sposati ma erano a tutti gli effetti marito e moglie, Iva Zanicchi e Fausto Pinna hanno vissuto trent’anni di puro amore, iniziato come una semplice frequentazione che si è rivelata poi essere qualcosa di incredibilmente importante.

Nato in Sardegna nel 1970, Fausto Pinna aveva solo 74 anni ed era un celebre produttore discografico con una solida carriera alle spalle. Il suo nome viene ricordato dietro a diversi album, specialmente della compagna Iva Zanicchi, come ad esempio il capolavoro “Care Colleghe” del 1987, anno in cui si sono conosciuti e innamorati follemente. Solo l’anno scorso, Iva Zanicchi aveva raccontato in maniera più approfondita della malattia di Fausto Pinna, cosa che non è solita fare in quanto molto riservata sulla vita privata. All’epoca confessò di essere preoccupata, perché lui fumava più di novanta sigarette al giorno, causa del tumore ai polmoni che lo ha colpito negli ultimi anni.

“Con lui mi sono sempre divertita tanto”, raccontava Iva Zanicchi a Verissimo, con un pizzico di ironia e malinconia messe assieme. La cantante ha sempre voluto farsi forza utilizzando l’arma del sarcasmo, per non rendere ancora più pesanti quei momenti terribili durante la malattia di Fausto Pinna. Del resto, loro due sono stati una di quelle coppie così salde nel panorama dello spettacolo italiano da suscitare tanta invidia, anche se negli anni non sono mancati dei piccoli periodi di crisi, dati specialmente dalla gelosia di lei. Sempre a Verissimo aveva raccontato infatti di averlo beccato mentre usciva insieme ad una donna, e di aver reagito con la solita ironia che la caratterizza: “Signora, lo vuole? Se lo prenda pure“.

I funerali di Fausto Pinna verranno celebrati a Lesmo, venerdì 9 agosto 2024 nella chiesa parrocchiale del paese, alle ore 15.30. Intanto, i colleghi di Iva Zanicchi insieme a tutti i suoi fan sui social porgono le condoglianze alla cantante, che considerava il produttore ormai come un marito. Anche Verissimo non ha esitato a mandarle un messaggio di vicinanza, scrivendo di esserle vicini in questo momento di immenso dolore. Non tutti lo sanno, ma Fausto Pinna lascia anche una figlia, avuta da un’altra storia.