Chi é Federica Andreani, Amici 2023/ Papabile vincitore? Parla Arisa

Amici 2023 ed.22, chi é la concorrente cantante Federica Andreani: la vita e la carriera, passando per il talent show

Federica Andreani é il papabile vincitore di Amici 2023 ed.22, secondo l’occhio pubblico, dal momento che Arisa la consacra come la promessa del talent show con parole d’elogio. Nelle ore segnate dall’attesa via alla competizione dei 15 talenti concorrenti ammessi al serale di Amici 22, l’insegnante di canto al talent, Arisa, ammette di sentirsi piacevolmente sorpresa all’ascolto di due talenti concorrenti, e tra questi vi é in primis l’allieva. Ma chi é Federica Andreani?

Nata a Riccione nel 1999, si direbbe un’appassionata di musica da diversi anni, e avrebbe approcciato in giovane età agli studi del canto, prettamente come un’autodidatta. Oltre alla musica, una sua grande passione è la boxe che pratica da molti anni. Nel 2019 conquista il primo posto nella Woman Boxing League. E vince una medaglia d’oro alla boxe di Ostia.

Vive un inscindibile legame con i genitori, tanto da rivolgere spesso e volentieri proprio al padre e alla madre un pensiero durante il percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 2023 ed. 22, dove viene promossa per un banco di studio da Arisa. Con l’insegnante di canto, la giovane vive un percorso di alti e bassi per le lacune, dal punto di vista della tecnica, dovute ai mancati studi del canto pre- talent show. Ma a compensare le mancanze, c’é però la dote innata della comunicazione musicale, che si traduce quindi con l’interpretazione vincente sul palco, per l’allieva di Arisa. Tra i banchi di scuola, sembra poi sbocciare un amore corrisposto per lei, con il compagno di studio cantautore, Piccolo G. Durerà la loro lovestory?

Nonostante non si presenti come autrice, ma solo come cantante rispetto ai colleghi competitor nel circuito canto di Amici 2023 ed.22, vanta il rilascio di tre inediti, fortemente apprezzati dai telespettatori del talent show attivi via social: Meno sola, 26 Modi e il nuovo appena rilasciato, Scivola.

Arisa anticipa Federica Andreani vincitore di Amici 2023 ed.22

Con un seguito social stimato su Instagram oltre 50mila follower, Federica Andreani si preannuncia una papabile vincitrice finale di Amici 2023 serale 22.

Soprattutto stando agli elogi che riceve alla formazione della squadra in vista del serale di Amici 22, da Arisa, in un confronto che vorrebbe anticipare una possibile finale con il suo trionfo: “Un dieci sempre come voti, Angelina Mango é perfetta e ogni volta mi meraviglia” e al confronto con Federica Andreani la bionda si direbbe un “mostro di bravura” mentre la pupilla, come fa sapere Arisa, vanta di essere un “mostro di comunicazione”. Una dote che potrebbe, quindi, permettere a Federica di sbaragliare la concorrenza degli altri concorrenti e rivelarsi la vincitrice finale al serale di Amici 22, con in palio il montepremi e altri riconoscimenti al talento.

