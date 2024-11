Dal 2012 Michele Placido è sposato con Federica Vincenti: la storia tra i due è cominciata molto prima, circa dieci anni prima, e nel 2006 è nato il primo e unico figlio della coppia, Gabriele. Nata nel 1983, Federica è molto più giovane del marito: non aveva neppure vent’anni quando si sono conosciuti, mentre lui quasi sessanta. Sono infatti ben 37 gli anni di differenza nella coppia ma nonostante questo, Federica e Michele sembrano essere davvero molto legati da ormai più di vent’anni.

Il loro primo incontro è arrivato un po’ per caso: “Mi invitarono a recitare al suo paese, a Parabita, nel Leccese. Il sindaco, dopo lo spettacolo, mi disse che c’era una ragazza di 19 anni che voleva entrare alla Silvio D’Amico. Qualche giorno dopo venne a Roma, con i genitori. Mi limitai a darle qualche consiglio. Poi non seppi più niente”. I due, però, si incontrarono nuovamente dopo un anno e fu colpo di fulmine, nonostante l’enorme differenza di età. Federica ha realizzato il suo sogno: è diventata non solo attrice ma anche imprenditrice teatrale e produttrice cinematografica, costruendo una vita di successi con al suo fianco Michele Placido e loro figlio Gabriele.

Michele Placido e Federica Vincenti: “La donna più importante della mia vita”

L’attore e regista, parlando della moglie Federica Vincenti, sposata nel 2012, ha raccontato al Corriere della Sera: “Mi ha prolungato la giovinezza, è una bellissima storia, ci siamo fusi, lei non fa niente senza di me e viceversa, la sessualità finisce, come in tutte le coppie, ci unisce la passione per cinema e teatro, è la donna più importante della mia vita”. Prima della nascita di Gabriele, il suo quinto e ultimo figlio, nato proprio dalla moglie Federica Vincenti, Michele Placido perse un bambino.

“Federica rimase incinta ma abortì al terzo mese perché in grembo c’era un esserino che non vedeva e non sentiva, è stato terribile, ancora adesso mi commuovo” ha rivelato qualche tempo fa l’attore. Un grande dolore, dunque, superato solamente con la nascita di Gabriele. Qualche anno dopo, infatti, è nato l’unico figlio della coppia ma il quinto per l’artista, che grazie al suo figlio più piccolo ha vissuto una nuova giovinezza. “Andare a comprare le figurine dei calciatori Panini a quest’età, è un’esperienza meravigliosa” aveva rivelato.