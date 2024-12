Ex compagni di Enrica Bonaccorti: i flirt con Renato Zero e Michele Placido

Enrica Bonaccorti sarà ospite della trasmissione Storie di donne al bivio, in onda questa sera il 28 Dicembre 2024. La conduttrice e scrittrice si racconterà durante la sua intervista partendo dal legame strettissimo con la figlia Verdiana fino ad arrivare al suo lavoro. Non mancheranno tuttavia i racconti sulla sua vita privata sui flirt e sulle storie d’amore che l’hanno accompagnata ed i due matrimonio. Se si parla di travolgenti flirt non possiamo non annoverare la storia con il leggendario cantante italiano Renato Zero, che successivamente è stato tra i primi a fare coming out. I due sono stati insieme giovanissimi, quando la coppia aveva solo 20 anni.

Su Renato Zero, ex compagno di Enrica Bonaccorti, la conduttrice ha raccontato qualche retroscena nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera: “Avevamo 20 anni ed aspettavamo il miracolo (in riferimento alla possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo. Matrimonio? In fondo era uno scherzo, glielo ricordai tempo fa e lui mi disse ‘Enri’, sarò stato ubriaco’. Enrica Bonaccorti ha ricordato poi anche gli ex compagni. Con Michele Placido fu solo un brevissimo flirt da giovanissimi, mentre ha avuto un’intensa love story con il principe Charles di Borbone: “Il sesso mi interessava solo se legato all’amore ma con lui era diverso. Passavamo intere giornate insieme a fare l’amore”

Daniele Pettinari e Arnaldo Del Piave, chi sono gli ex mariti di Enrica Bonaccorti: “Quando Daniele è morto non sono andata neanche al funerale”

Sono due gli ex mariti di Enrica Bonaccorti, il primo è Daniele Pettinari, regista e padre della sua unica figlia Verdiana. I due hanno rotto in malo modo con la conduttrice che in seguito ha rivelato che lui abbandonò lei e la figlia quando aveva solo 11 mesi e non si è mai presentato ne fatto sentire. A Vieni Da Me la donna ha raccontato: “Quando ha scoperto della sua morte mia figlia è andata al funerale, io invece no. Per me era un estraneo”.

L’altro ex marito di Enrica Bonaccorti è Arnaldo Del Piave. Su di lui si sa poco solo che ha avuto qualche breve flirt, con donne del mondo dello spettacolo. L’uomo più importante della vita di Enrica Bonaccorti è stato però Giacomo Paladino suo compagno per ben 22 anni. I due sono apparsi sempre molto uniti sebbene non si siano mai sposati. Enrica lo ha sempre descritto come un uomo dolce, delicato e gentile e quando è venuto a mancare nel 2021 lo ha ricordato con affetto sottolineando che gli manca ma nonostante ciò continua a sentirlo vicino.