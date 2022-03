Chi è Fedra, la sorella di Barù?/ Lui: “Odio queste cose, c’è modo e modo”

Fedra è una ragazza di 27 anni di origini toscane, è nata a Maccarese e lì gestiva un bar insieme al padre; nonostante lei e Barù condividano lo stesso padre, Ascanio, i due non sembrano aver passato molto tempo insieme. La madre di Fedra si chiama Anna ed anch’essa, come la madre di Barù, stando alle parole della ragazza, sembra essere stata lasciata da Ascanio; lei ed il fratello hanno 13 anni di differenza e sono stati distanti per molto tempo soprattutto perchè Barù ha non solo studiato all’estero ma anche viaggiato moltissimo, nella realtà dei fatti però, pur non avendo mai litigato, lui ha sostenuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che si erano persi di vista e molte persone, quando si perdono di vista in un certo senso perdono anche la voglia di andare a trovare quella persona, per pigrizia, pur pensandoci di tanto in tanto. Fedra è una madre single, ha divorziato dal marito ed ha due bambini piccoli, che lei stessa ha definito “terremoti” per la loro vivacità ed il figlio più grande, secondo la madre Anna somiglierebbe moltissimo a Barù e di conseguenza anche al padre Ascanio, morto nel 2018 a soli 63 anni.

La lettera di Fedra a Barù e la reazione del fratellastro dopo il loro incontro

Nella Puntata del 21 febbraio del Grande Fratello Vip, Fedra è stata ospite di Alfonso Signorini per fare una sorpresa al fratellastro Barù. Scrive una lettera per il fratellastro, in cui racconta che lui andava spesso a trovare lei ed il padre nel loro bar di Maccarese e loro andavano a trovare lui in Toscana, dopo la morte del padre nel 2018 lei ed il fratellastro si sono sentiti ma poi hanno totalmente perso i contatti. Nella lettera, Fedra ha rivelato a tutta Italia il suo desiderio scrivendo: “Vedendo i miei figli crescere, penso anche che hanno uno zio, che non conoscono e questa cosa mi fa male, da mamma e da sorella, non voglio negare ai miei figli di avere uno zio e non voglio negarmi di avere un fratello”. Fedra ha scritto ma anche detto a Barù di non voler avere rimpianti e di voler provare a riallacciare i rapporti, lui le ha risposto che indubbiamente fuori avranno modo di recuperare il loro rapporto; ritornato in casa insieme agli altri Vip però, il gieffino ha affermato sottovoce: “Odio queste cose, c’è modo e modo”, frase che ha suscitato scompiglio sul web ma che probabilmente è solo dovuta all’estrema riservatezza e timidezza di Barù riguardo alla sua vita privata.

