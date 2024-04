Chi è Filippo Nigro, attore italiano/ “La cosa più importante per cui vivere? La famiglia…”

Il mondo del cinema italiano è quanto mai ricco e variegato, merito di grandi interpreti che ogni giorno entrano – piacevolmente – di prepotenza nelle case degli appassionati con pellicole che stimolano la riflessione e allietano il tempo. Un esempio di talento eclettico, istrionico, è senza dubbio Filippo Nigro. Una carriera densa di opportunità, di ruoli interpretati in maniera sempre magistrale e che nel tempo ha moltiplicato i suoi impegni tra tv e grande schermo.

L’esordio al cinema di Filippo Nigro risale al 1988, un sogno che si realizza grazie alla pellicola “Donne in bianco” di Tonino Pulci e che lo lancia al successo che oggi conosciamo più che bene. “Cosa scelgo tra cinema, teatro e televisione? Io metto insieme il mio lavoro che è tutte e tre questo cose, non ho una preferenza; le cose cambiano a seconda del momento che sto vivendo”. Queste le parole dell’attore in un’intervista di alcune settimane fa per La Nuova Sardegna: “Al teatro attribuisco una funzione migliorativa, anche dal punto di vista umano, dell’ascolto”.

Filippo Nigro e le sue priorità esistenziali: “Sono un padre e vivo soprattutto per quello…”

Nella vita di Filippo Nigro non c’è spazio unicamente per l’attività professionale; densa di emozioni e soddisfazioni è anche la sua vita privata, condita dal matrimonio con Gina Gardini alla quale è legato dal 2001. Insieme alla produttrice cinematografica ha realizzato il sogno parallelo di costruire una famiglia felice: hanno infatti dato alla luce ben 3 figli: Alessandra, Olivia e Claudia.

“Le cose più importanti per cui vale vivere? La risposta è scontata: sono un padre e vivo soprattutto per quello. La famiglia è la cosa principale, ma ce ne sono una miriade di altre”. Filippo Nigro – sempre per La Nuova Sardegna – ha così parlato delle priorità emotive e affettive della sua vita, per nulla secondarie alla carriera professionale. “Bisogna apprezzare quello che si ha, siamo di passaggio e tendiamo a scordarlo ma allo stesso tempo dovremmo ricordarcelo più spesso per non sprecare nulla”.

