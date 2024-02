CHI È FIORELLA MANNOIA CON “MARIPOSA” A SANREMO 2024/ L’inno alle donne, manifesto della femminilità

Fiorella Mannoia è salita per la sesta volta nella sua vita sul palco del Festival di Sanremo 2024, sul quale ha presentato la sua Mariposa. Il testo della canzone si presenta apertamente come un manifesto all’orgoglio di essere donna, di sentirsi libere in un mondo che non sempre lascia alle donne lo spazio di cui avrebbero bisogno, seppur negli anni siano stati fatti degli importanti passi avanti.

TESTO “MARIPOSA", CANZONE FIORELLA MANNOIA SANREMO 2024/ Analisi e significato: l'orgoglio di essere donna

Fiorella Mannoia, come rivela il DiLei, ha scelto come stilista per i suoi abiti per il Festival di Sanremo 2024 la stilista Nicoletta Spagnoli, ceo di Luisa Spagnoli. L’abito che indossa emerge come un manifesto nel suo manifesto, esaltando la sua femminilità. Il pubblico presente all’Ariston sembra aver decisamente apprezzato l’esibizione di Fiorella Mannoia, che ne ha approfittato per donare una rosa al direttore dell’orchestra, segnando qualche punto per il Fantasaremo. (Agg di Lorenzo Drigo)

Fiorella Mannoia con Mariposa tra i big di Sanremo 2024

Fiorella Mannoia torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Mariposa“. La cantautrice ha svelato il titolo della canzone durante la finale di Sanremo Giovani 2023 rivelando: “io dico sempre che l’Ariston è un palco stregato e per noi è sempre una croce e delizia, perché lo amiamo e lo odiamo. Lo odiamo nel momento in cui stiamo per salire perché il cuore ti arriva in gola e non c’è niente da fare, puoi venire qui per 20 anni di seguito ma quando valichi quell’ingresso l’emozione è sempre la stessa”. Proprio così: l’emozione non cambia anche se a calcare il palcoscenico di Sanremo è una interprete raffinata come Fiorella Mannoia. La cantante partecipa alla kermesse canora per la settima volta a sette anni da “Che sia benedetta”, seconda classificata a Sanremo 2017.

Il debutto all’Ariston risale al 1981 con “Caffè nero bollente” seguita nel 1984 da “Come si cambia”. Il 1987 è l’anno della consacrazione come “Quello che le donne non dicono” confermata poi l’anno successivo, 1988, con la canzone “Le notti di maggio”. Quest’anno è in gara con “Mariposa” che ha raccontato così a Raiplayu: “la mia canzone si tintola marpiona che vuol dire farfalla, ma manterrei il riserbo fino all’esposizione vorrei tanto che la gente la scopra sul palco. Certo quello che ci sta intorno in questo momento porterebbe a pensare di no, ma continuo a pensare che la vita è perfetta, siamo noi che la sporchiamo”.

Fiorella Mannoia rivela il significato canzone Mariposa di Sanremo 2024: “La felicità di essere donna”

Fiorella Mannoia è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024 con il brano Mariposa. La cantautrice ai microfoni di Raiplay ha parlato del significato della sua canzone rivelando: “è una canzone musicalmente allegra, ma che veicola un messaggio almeno per me importante. E’ una sorta di inno al genere femminile, sottolinea l’orgoglio di essere donna, portare con orgoglio il fatto di essere l’altra metà del cielo. Essere felice di essere donne, poi i tempi stanno cambiando, si sta prendendo coscienza di quelli che sono i nostri diritti. Siamo in un momento di profondo cambiamento, abbiamo tanti problemi ancora da risolvere, ma almeno c’è la coscienza della nostra emancipazione”.

Non solo, Fiorella Mannoia poco dopo la prima prova con l’orchestra di Sanremo, ha dichiarato: “l’Orchestra è fantastica, è stata la prima prova dal vivo e come al solito e come sempre si è emozionati. E’ la prima volta che lo esponi insieme ad altri musicisti. La canzone quando viene interpretata dal vivo con l’orchestra cambia sempre, ma non più di tanto perché le parti sono quelle, manca quell’atmosfera che si crea e sentire la musica dal vivo. Anche quando si va in concerto cambiano le cose”.











