Forse non tutti sanno che dietro l’esuberanza e la simpatia di Floriana Secondi si nascondono momenti personali estremamente difficili e periodi che l’hanno turbata profondamente. Come quando, durante la sua infanzia, fu costretta a fare i conti con violenze e torture indicibili tra le mura domestiche. Lo ha raccontato la stessa Floriana, in una intervista di qualche tempo fa a Belve, riavvolgendo i ricordi tenebrosi della sua esistenza. “Sia mia mamma che mia nonna erano prostitute, ho subito violenze, tante le botte e anche sigarette spente sul corpo, ho ancora dei segni evidenti addosso”, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi nel salotto di Francesca Fagnani.

Floriana Secondi, chi è il fidanzato Angelo/ Dall'ex Daniele Pompili e flirt con Teo Mammucari al vero amore

Un ricordo doloroso e non privo di conseguenze per la showgirl. “Pensavo di essere io la matta e invece chiesi a questa assistente sociale di andare a indagare al tribunale dei minori e lei lesse che erano realtà quelle che dicevo…”, sottolinea Floriana.

Floriana Secondi, un’infanzia terribile a causa delle violenze in casa. La madre: “Naso rotto? E’ la natura…”

Un episodio tragico per Floriana, che già precedentemente – in una intervista da Barbara D’Urso – aveva raccontato le problematiche famigliari con cui si era trovata a suo malgrado a fare i conti. Proprio negli studi televisivi di Canale 5, Floriana Secondi aveva parlato della tossicodipendenza della madre, dell’orfanotrofio nel quale è finita dopo le gravi violenze subite in casa.

CIAO DARWIN 2023 9a PUNTATA: TAMARRI Vs ELEGANTI/ Diretta, Madre Natura: Floriana trionfa ai Cilindroni!

La mamma di Floriana, interpellata sullo spinoso argomento dai reporter della trasmissione che erano riusciti a raggiungerla, aveva minimizzato la versione di Floriana, ridicolizzando l’aspetto fisico della figlia. “Si atteggia come Monica Bellucci. Dice che le ho rotto il naso ma è la natura le ha fatto il naso così a patata”, l’agghiacciante presa di posizione della madre.