Chi è Francesca Michielin e fidanzato Davide Spigarolo/ La cantante innamorata del personal trainer

Francesca Michielin è stata protagonista di “Evviva!” Su Rai 1 con Gianni Morandi, Amadeus e Roberto Vecchioni. La cantante è stata il volto femminile del programma che ha omaggiato i 70 anni di musica dell’emittente televisiva. Non è un caso, dato che è ormai da oltre dieci anni che è nel panorama. In particolare dal 2011, quando vinse la quinta edizione di X Factor, talent show che ha anche condotto più di recente. Non è tuttavia l’unica soddisfazione che si è tolta, dato che è anche arrivata seconda al Festival di Sanremo 2016 e 2021. Nel primo caso ha anche rappresentato l’Italia a Eurovision Song Contest poiché i vincitori, gli Stadio, rinunciarono.

Tanti i brani iconici di Francesca Michielin: da Distratto, agli esordi, a Chiamami per nome, in feat con Fedez. La canzone più recente è “Solite chiacchiere”. Tutte con una tipica impronta pop, anche se in passato la cantante ha ammesso di apprezzare generi come il rock e il metal.

A proposito della sua vita privata, Francesca Michielin è abbastanza riservata ma si sa qualcosa in merito al suo fidanzato, Davide Spigarolo. I due stanno insieme dal 2022, ma soltanto di recente hanno iniziato a pubblicare più di frequente degli scatti insieme. Il ventinovenne, laureato in Scienze Motorie, è un osteopata e personal trainer. Inoltre, come scritto sul suo profilo Instagram, allena una squadra di atletica leggera, il Gruppo Atletico Bassano 1948, a Bassano del Grappa. È la città di origine di entrambi.

Non è dato sapere come i due si siano conosciuti e come si siano innamorati, ma quel che è certo è che la loro storia procede a gonfie vele. “Il mio cuore batte, batte bene. Sembra che tra noi funzioni”, aveva confidato Francesca Michielin qualche mese fa a Silvia Toffanin a Verissimo.











